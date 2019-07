Pedro Álvarez: Nunca dejaré a los míos

El joven integra el equipo Cuba que intervino en la Liga Can Am y que se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima. (Foto: Phil Selig)

El lanzador espirituano desmiente versiones sobre desavenencias con la dirección de los Gallos y presuntas intenciones suyas de jugar con Industriales

En su perfil de la red social Facebook, donde se le ve con frecuencia, Pedro Ángel Álvarez salió con su tradicional traje de los Gallos hace poco y con un pie de foto: “Esta es mi camisa. Esta es mi provincia. Este es mi pueblo, mi gente”.

Las aseveraciones y la fotografía las debió hacer desde Estados Unidos donde se encuentra como parte del equipo cubano que intervino en la Liga Can Am y que se prepara para los Juegos Panamericanos de Lima.

Todo debió hacerlo después de que el sitio digital swingcompleto.com publicara una nota bajo el título: ESCÁNDALO: A Pedro Álvarez no lo dejan ir para Industriales, en la que según el periodista Pablo Pichardo, el lanzador “podría estar teniendo desavenencias con el cuerpo de dirección de los Gallos desde el final de la serie nacional pasada, en especial con los entrenadores de pitcheo, y supuestamente ha mostrado su interés de trasladarse a la capital para continuar con su ascendente carrera deportiva”.

Sin precisar cuáles, el periodista hace alusión a “varias fuentes muy cercanas al lanzador” y añade que “según corrobora un directivo de la provincia que prefirió quedar en el anonimato, hasta este momento nadie ha querido firmar la carta de liberación en espera del regreso del atleta con la esperanza de solucionar las diferencias, por tratarse de uno de los principales prospectos de interés nacional”.

ME LLEVO SUPER BIEN CON JOSÉ RAÚL

Contactado por Escambray a través del chat de Facebook desde Estados Unidos, el propio Pedro Álvarez desmiente el escrito: “no hablé eso con nadie. Me enteré a través de las redes sociales, salió rápidamente en mi perfil lo que publicaron hablando barbaridades: que tuve problemas con la dirección de mi equipo y sobre todo al final de la temporada. En primera debo decir que me llevo super bien con José Raúl y sobre todo con su hijo Yoanis Delgado y con Juan De Dios, el entrenador de pitcheo, me llevo bien, tan bien que es quien me dirigía el pitcheo”.

Pedrito, como le dicen los espirituanos, mostró asombro y molestia por la publicación: “Me molestó porque alguien, a quien ni siquiera conozco, publicó cosas como si hubiera hablado conmigo”.

Las propias autoridades deportivas del territorio, Carlos Bermúdez, director provincial del INDER y Nelson Ventura, comisionado provincial de béisbol, negaron tanto el contacto con el sitio Swing completo como el pedido de liberación del atleta. Ventura confirmó lo mismo que Pedrito: “Sus relaciones con la dirección del equipo y en particular el entrenador de pitcheo Juan de Dios Peña, son las mejores, es un muchacho al que lo quiere todo el mundo”.

SOLO JUGARÍA CON INDUSTRIALES DE REFUERZO

Entonces, identificada plenamente, le pregunto al atleta: ¿Has manifestado alguna vez tu deseo de jugar con Industriales?: “Sí, en reiteradas ocasiones he dicho que mi sueño es jugar en Industriales, porque desde pequeño seguía a los Industrialistas por su forma de jugar y sus deseos de ganar siempre, que puedo ir de refuerzo, solo así jugaré con ellos. Una cosa es soñar jugar en los azules y otra diferente es dejar a los míos, he dicho y vuelvo a decir que nunca dejaría a los míos, esos que me vieron crecer como atleta, a un pueblo que corea mi nombre y a muchos pequeños de quienes soy su ídolo”.

Escambray aprovecha el chat con Pedrito para conocer cómo se encuentra después de meses de entrenamiento: “He podido medirme mejor, he aprendido de todos los lanzadores, he mejorado mis lances, me siento con más experiencia y creo que he aportado mucho. He sido básicamente relevista, me encanta hacerlo porque me gusta venir complicado, gracias a Dios he podido resolver las situaciones difíciles del largo entrenamiento, me siento super bien y super contento, mucho más porque lo he logrado todo con mi papá en vida para que me viera triunfar”.

Pedro Álvarez aparece en la nómina de los Gallos para la venidera Serie Nacional en la que cumplirá su séptima campaña: “Quiero agradecer a cada miembro de la dirección de los Gallos y a todos mi compañeros de equipo porque sin ellos no estuviera aquí. Gané once juegos en la 58, pero ellos consolidaban cada victoria con sus acciones, jugadas, ánimo, aplausos, por ellos son mis once victorias y al pueblo quiero decirle que nos siga apoyando, que gracias por todo lo del año pasado, muy lindo cada recibimiento. Quiero recalcarles que, aunque estemos mal, bien o regular, siempre daremos la vida por nuestra provincia”.

Y antes de que se apaga el bombillo verde del chat, volvemos sobre las redes y las fake news: “Lo que hago es divertirme y envidiar a las personas que lo hacen por tener tanto tiempo en estar pendiente a los demás, por hablar chismes que no son, créeme Elsa en serio, me divierto cuando leo cada cosa sabiendo que no es verdad”.