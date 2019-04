Premian a fundador de la Parranda Típica Los Sánchez

Rubén Sánchez Calderón compartió su alegría con los parranderos. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

La Parranda Típica de Arroyo Blanco Los Sánchez sonó en el Hogar Provincial del Adulto Mayor Ever Riverol con un brillo diferente. Tocó el punto cubano más antiguo, dedicado a Rubén Sánchez Calderón, uno de sus portadores vivos más longevos,.

Y el pretexto no fue sólo compartir la pasión por la rica música campesina, sino que el exviolinista de esa legendaria agrupación del poblado jatiboniquense de Arroyo Blanco recibió el Reconocimiento Tesoro vivo de la comunidad, otorgado por el Centro Provincial de Casas de Cultura de Sancti Spíritus.

Una distinción que premia los años en que mantuvo vital a una tradición con orígenes en la década de los 70 del siglo XIX.

Rubén, nieto de Esteban Sánchez —hermano del paladín de las Tres Guerras— e hijo de América, hermana del prócer independentista, demostró en el encuentro una profunda emoción.

“Aprendí a tocar el violín y a ser parrandero de oído. Soy fundador de Los Sánchez, la cual extraño mucho, pero un buen día el médico me dijo que la artrosis no me dejaba sacar música. Me siento muy orgulloso al saber que hemos mantenido esa vieja tradición”, dijo mientras escuchaba a sus amigos.

Junto a su nueva familia en el Hogar Provincial del Adulto Mayor Ever Riverol, de Sancti Spíritus, Rubén Sánchez Calderón, con 96 años, disfrutó del encuentro con un proyecto que porta parte de su ADN.