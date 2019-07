Presiden Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel acto nacional por el 26 de Julio (+fotos)

Raúl y Díaz-Canel asisten en Bayamo a la celebración del aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. (Foto: Presidencia Cuba)

La conmemoración tiene por sede a la Plaza de la Patria, de la ciudad de Bayamo, en Granma

El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezan el acto central nacional en ocasión del aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que se desarrolla en la Plaza de la Patria, de Bayamo, en la provincia de Granma.

En el homenaje a las acciones del 26 de Julio de 1953, comandadas por Fidel Castro Ruz, líder de la Generación del Centenario, hablará Díaz-Canel, según lo anunció el 13 de julio en la clausura del Tercer Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, de La Habana.

La conmemoración de la efeméride moncadista es transmitida en vivo por los canales Cubavisión, Cubavisión + (HD), Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba.

Raúl y Díaz-Canel en la Plaza de la Patria.

En la Plaza de la Patria, el Comandante en Jefe Fidel Castro pronunció su último discurso en un acto central por el 26 de Julio, oportunidad en la que reflexionó en torno a los avances de varios programas de la Revolución implementados en el territorio granmense y en el resto de Cuba.

“Y no es nada, cuánto más falta por hacer en Bayamo todavía. Mas, no por ello nos arrepentiremos, ni nos parecería absurdo que un día los bayameses quemaran la ciudad de Bayamo antes que entregarla al enemigo. Más vale quemarla y que no haya nada, porque sobre la dignidad se puede construir un mundo”, expuso el líder de la Revolución cubana en el 2006 al conmemorarse el aniversario 53 de la gesta moncadista.

Fundada en 1982, la Plaza de la Patria, cuyo conjunto escultórico fue proyectado y ejecutado por el artista José Ramón de Lázaro Bencomo (Delarra), quedó remozada para celebrar hoy el Día de la Rebeldía Nacional, y las acciones comprendieron la restauración de los enchapes de mármol de la tribuna, los locales interiores y de la jardinería.

De acuerdo con el diario Juventud Rebelde, los ejes fundamentales del segmento artístico del acto nacional por el 26 de julio que se desarrolla en estos momentos, son la lealtad a la nación y a sus principios revolucionarios, así como el rechazo a la ley Helms-Burton y a toda forma de guerra contra Cuba.

Más de 10 00 personas se dan cita este 26 de Julio en la simbólica Plaza de la Patria.

El elenco artístico que actúa en la Plaza de la Patria está integrado por los actores Fernando Hechavarría y Jorge Enrique Caballero, la actriz Corina Mestre, los coros Ismaelillo, Madrigalista, de Santiago de Cuba, y Profesional, de Bayamo.

A la relación se suman los solistas Annie Garcés, Ary Rodríguez, Magda Beatriz Rivera y Arturo Estrada, el conjunto de música campesina Punto Libre y el cuarteto Magic Sax, entre otros.