Presidente de Bolivia lamenta situación actual del país

Evo Morales entregó graderías para 1.500 personas en el estadio del municipio de Toco, a 44 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. (Foto: ABI)

El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó este 2 de noviembre la situación actual en el país, donde pequeños grupos opositores en algunas ciudades efectúan acciones violentas para desestabilizar a la población.

‘No hagamos quedar mal a Bolivia con odio, racismo ni discriminación. He visto grupos haciendo arrodillar a personas gremialistas, personas humildes, por defender su voto.’, afirmó Morales.



Cuando la oposición dice otra elección, quiere desconocer el voto del movimiento campesino, y es necesario buscar un mecanismo de reconciliación, pero respetando al pueblo, manifestó, el mandatario durante la entrega de las graderías en el Estadio Municipal Toco, en Cochabamba.



‘A los sectores de oposición, decirles que están haciendo quedar muy mal al país, pegando a la gente humilde, no dejando que transportistas o comerciantes vendan, cuando saben que son gente que vive al día’, y eso afecta a la economía del país, ratificó.



Estamos dispuestos a que venga cualquier organismo internacional, con técnicos y profesionales, a contar voto por voto, si es necesario, para demostrar si hubo un fraude, la verdad es que ganamos democráticamente las elecciones, apuntó.



Acataremos la decisión de la auditoria que se realiza en el país sobre las elecciones del 20 de octubre, solo esperamos que el informe final sea técnico y no político, precisó.



Muchas naciones aprueban el proceso de cambio en Bolivia, por eso pido que hagan respetar el triunfo, los opositores le están dando al país muy mala imagen en el mundo, reiteró.



La gradería inaugurada en Toco, dispone de una capacidad para más mil 500 espectadores fue financiada por el programa Bolivia cambia, Evo cumple y beneficiara a jóvenes y adultos para presenciar juegos de futbol, atletismo y otras disciplinas deportivas.



Estos proyectos desarrollados por el Gobierno para beneficio del pueblo son gracias a la nacionalización y el crecimiento económico del país, resaltó.