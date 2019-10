Presidente de Cuba: Ellos tienen la fuerza de las armas. Nosotros la fuerza de los pueblos

Cuba no va a renunciar a uno solo de sus principios, ni a realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia, recalcó Díaz-Canel. (Foto: Leticia Martínez)

Resumen, publicado en la cuenta de Twitter @PresidenciaCuba, de las palabras pronunciadas por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la XVIII Cumbre Países No Alineados en Bakú.

“Los NOAL representamos más de 2/3 de las NU y alrededor del 55 por ciento de la población Agrupamos nacionalidades, culturas, identidades, fuerzas humanas y políticas de todos los signos, amantes de la paz y deseosas de alcanzar su desarrollo, pero sin exclusiones ni hegemonismos”

Agradecemos al #MNOAL su histórica posición de condena y rechazo al bloqueo de más de 5 décadas contra nuestro país y a la Ley Helms-Burton, de marcado carácter extraterritorial, que expresa el exacerbado grado de agresividad de EEUU contra la resistencia de nuestro pueblo”

“Contra toda lógica humana de convivencia en el respeto a las diferencias, el bloqueo se recrudece por día. Apenas pasa una semana sin que se anuncien nuevas medidas de estrangulamiento a nuestra economía.”

“No cederemos ante las amenazas y las presiones, no renunciaremos al empeño de avanzar en nuestro proyecto de construcción de una nación próspera y sostenible. Más próspera y más sostenible, mientras más libre, independiente, socialista y soberana”

“En nombre de Cuba, quiero reconocer la labor de la Presidencia de Venezuela al frente del Movimiento, en medio de las más complejas y duras circunstancias bajo el asedio político imperial.”

“Al mismo tiempo, comprometemos todo nuestro apoyo con el desempeño de la República de Azerbaiyán en el trienio 2019-2021.”

¡Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al porvenir!”

“No esperemos que las bombas caigan sobre Venezuela o sobre Cuba, como ya caen sobre Siria y antes sobre Irak y Libia, para apoyar su reconstrucción. Impidamos la agresión. Paremos a tiempo la desbocada ambición y la prepotencia del imperio”

“Cuba no va a renunciar a uno solo de sus principios, ni a realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia. No va a ceder en la defensa de sus ideales revolucionarios y antiimperialistas, ni en el apoyo a la autodeterminación de los pueblos”

“Venimos a ratificar al MNOAL que las nuevas generaciones de dirigentes de Cuba darán continuidad a los principios que durante casi 60 años hemos sostenido en el concierto de las naciones que lo integran”

“Ellos tienen la fuerza de las armas. Nosotros la fuerza de los pueblos.”

“Les propongo alinearnos, pero solo entorno a nuestros consensos:



No por la guerra, sí por la paz



No por hegemonismos, sí por el multilateralismo



No por la injerencia, sí por la soberanía



No por la exclusión, sí por la inclusión… “

No por el odio, sí por la solidaridad



No por el control del mundo entre poderosos, sí por la verdadera libertad y la democratización de las Naciones Unidas y las relaciones internacionales.”

“Sólo la unidad podrá salvarnos. Somos más. Hagamos más,”