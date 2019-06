Presidente de Cuba reitera rechazo a nuevas medidas de EE.UU.

Las nuevas medidas arrecian el bloqueo y violan el Derecho Internacional, apuntó el mandatario. (Foto: Tomada de Granma)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró este 5 de junio el rechazo a las restricciones de los viajes culturales y educativos a la Isla caribeña, así como las visitas con barcos privados y de otro tipo anunciadas por EE.UU.

Las nuevas medidas, que entran en vigor este miércoles, arrecian el bloqueo y violan el Derecho Internacional, apuntó el mandatario en un mensaje en Twitter.

En esa red social añadió que Washington no cesa en su ‘perverso afán de doblegar a Cuba’, y adjuntó un link a un artículo sobre el tema publicado en el diario local Granma.

El gobierno de los #EEUU no cesa en su perverso afán de doblegar a #Cuba. Nuevas medidas que arrecian el bloqueo y violan el Derecho Internacional. Condenamos energicamente esta política.

No podrán detenernos: viviremos y venceremos https://t.co/2VkeddMKfJ Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 5 de junio de 2019

El Departamento del Tesoro comunicó la víspera que no permitirá los viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos como ‘people to people’.



Incluyeron en este apartado una ‘exención’ la cual establece que ciertas visitas educativas grupales, previamente autorizadas, podrán realizarse si la persona ya completó al menos una transacción relacionada con el viaje (como la compra de un boleto o la reserva de alojamiento) antes de hoy 5 de junio.



Según el comunicado, la administración del presidente, Donald Trump, prohibirá viajar a Cuba a aviones privados y corporativos, cruceros, veleros, barcos de pesca y embarcaciones similares.



Las únicas aeronaves civiles que siguen autorizadas para ir a la nación antillana son las comerciales que operan bajo Certificados de Operador de Transporte Aéreo u otras especificaciones de la Administración Federal de Aviación, acorde con el comunicado.



Las medidas responden a los anuncios del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, cuando el pasado 17 de abril señaló que se aplicarían nuevas restricciones a los viajes no familiares a Cuba.



Hasta el momento, los ciudadanos estadounidenses podían viajar a Cuba si cumplían con algunas de las 12 categorías existentes: visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros.



El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que las nuevas restricciones buscan ‘enfrentar el papel desestabilizador de Cuba en Latinoamérica, especialmente por su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega.



EE.UU. obvia, como denuncian las autoridades cubanas, que la única presencia en Venezuela es la de los miles de colaboradores, fundamentalmente de la salud, que prestan sus servicios en la nación sudamericana.



Asimismo, ignora los graves efectos que tienen sobre el pueblo venezolano las presiones y sanciones económicas.