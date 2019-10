Putin reitera rechazo a cargos de injerencia en política de EE.UU.

Vamos a trabajar con cualquier socio, con cualquier presidente que elija el pueblo norteamericano, subrayó Trump. (Foto: PL)

El presidente Vladimir Putin rechazó este 2 de octubre las acusaciones sobre la supuesta intromisión de Rusia en asuntos internos de Estados Unidos y negó tener alguna relación cercana con su homólogo norteamericano, Donald Trump.

No tuvimos nunca un acercamiento personal y tampoco existe ahora, comentó Putin, al intervenir en el plenario del foro Semana Energética Rusa, al que asisten los ministros de Energía de Turquía, Arabia Saudita, Belarús, Irán y Azerbaiyán, así como de Industria Petrolera de Venezuela.



Contamos con una relación de cierta confianza, pero ello está lejos de poder calificarse como un nexo cercano, aclaró el jefe de Estado, quien recordó que todo el escándalo de la presunta injerencia se inició antes de conocer a Trump.



Nosotros tenemos problemas internos suficientes y nos dedicamos a resolverlos, aunque nos interesa estar al tanto de lo que ocurre en nuestros socios comerciales de Europa, pero de ninguna forma nos inmiscuimos en el curso de los comicios en esas naciones, aclaró.



Vamos a trabajar con cualquier socio, con cualquier presidente que elija el pueblo norteamericano. Si es Trump, trabajaremos con él, sino no, pues entonces no se hará y punto, subrayó.



Al hablar en el plenario, el mandatario ruso rechazó las acusaciones sin pruebas contra Irán, responsabilizado por la Casa Blanca de organizar un reciente ataque contra instalaciones de hidrocarburo saudita, aunque los rebeldes huities yemenitas reclaman la autoría de esa acción.



Las agencias de inteligencia de Estados Unidos están al servicio de la política de ese país, pero siguen sin presentar alguna prueba de la implicación de Teherán, declaró el jefe del Kremlin.



Hablé con la dirección saudita y ellos están interesados en contar con pruebas fehacientes de los hechos, pero estás aún nadie las da, acotó.



Putin condenó el atentado que trajo consecuencias serias para el mercado de los hidrocarburos, aunque estimó que solo fueron temporales, pues ya la cotización del crudo bajo de los 60 dólares por barril.



El jefe de Estado reiteró el compromiso y propósito de su país de concluir la construcción del gasoducto Torrente Norte 2, cuya obra se encuentra al 83 por ciento de ejecución, y aclaró que ese proyecto posee un carácter estrictamente comercial, sin política alguna.



El objetivo del Torrente Norte 2, que va desde una terminal rusa hasta Alemania, a través del mar Báltico, es diversificar las vías para enviar el gas, eliminar los riesgos de tránsito y de esa forma reforzar la seguridad energética de Europa, consideró Putin.



Estados Unidos siempre estuvo en contra de nuestra cooperación energética con Europa y de no existir el gasoducto Torrente Norte (ya en funcionamiento), esa región tendría déficit de combustible, en medio de la caída de las extracciones en el Reino Unido y Holanda, opinó.



Ningún suministro norteamericano puede sustituir las entregas de gas ruso a Europa, afirmó el presidente, en alusión a los esfuerzos de Washington por vender gas comprimido a esa región.