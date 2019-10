Red solidaria con Cuba suma cinco nuevas organizaciones en EE.UU.

La Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos (NNOC) sumó a sus filas cinco nuevas organizaciones. (Foto: PL)

La Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos (NNOC) sumó a sus filas cinco nuevas organizaciones durante la celebración de su conferencia anual, evento que concluye este 20 de octubre en Washington tras dos jornadas de trabajo.

Los miembros de la coalición que defiende, entre otras demandas, el fin del bloqueo impuesto por Washington contra la nación caribeña hace casi 60 años, aprobaron la adhesión de la Coalición Nueva York-Nueva Jersey Cuba Sí, Pro-Libertad, y Women in Struggle (Mujeres en Lucha).

También se unieron al movimiento solidario con la mayor de las Antillas, que tiene más de 40 grupos, las organizaciones Socialistas Democráticos de América (DSA) y Committees of Correspondence for Democracy and Socialism (Comités de Correspondencia para la Democracia y el Socialismo).

Ante la pregunta de por qué DSA, que se identifica como la organización socialista más grande de Estados Unidos, decidió sumarse al trabajo de la NNOC, uno de sus miembros, Tom Wojcik, se refirió al respeto que existe dentro de ese colectivo a la autodeterminación de la nación antillana.

Esta es una coalición de solidaridad que sentimos que tiene un verdadero acercamiento de izquierda al respeto a la autodeterminación de Cuba, y pensamos que era pertinente ayudar a eso, dijo a Prensa Latina el joven activista, quien es organizador de DSA en el estado de Illinois.

Wojcik explicó que su organización aprobó adherirse a la NNOC durante la Convención de DSA el verano pasado, cuando sus miembros también votaron a favor de una declaración que expresó la solidaridad con el pueblo cubano y la oposición categórica al bloqueo.



En ese comunicado se manifestó que, al integrarse a la red solidaria, DSA espera organizarse en coalición con otras agrupaciones para hacer que poner fin al cerco a Cuba ‘sea una cuestión de prioridad nacional’.



Por su parte, Benjamín Ramos, en representación de ProLibertad, explicó que ese colectivo con sede en Nueva York tiene 25 años de trabajo con los puertorriqueños y comunidades aliadas a favor de la independencia de Puerto Rico y de la liberación de los presos políticos de esa isla, pero también se interesa en la solidaridad con Cuba.



Tomamos la decisión de relacionarnos con más organizaciones a nivel nacional e internacional para apoyar a Cuba, esta es una época en la que necesitamos la unidad y solidaridad, por eso deseábamos ser la primera organización puertorriqueña aquí, resaltó a este medio.



A su vez, Sharon Black, de Mujeres en Lucha, manifestó que ese grupo ha estado trabajando a nivel nacional e internacional contra el imperialismo, pero en especial querían unirse a la NNOC para encaminar también su labor a la campaña contra el bloqueo a Cuba.



La activista apuntó que la nación antillana es una inspiración para las féminas en Estados Unidos que enfrentan diferentes tipos de explotación y opresión, ‘por eso miramos a las mujeres cubanas, por todo lo que han logrado’.