Resaltan vigencia del pensamiento de Fidel sobre el cambio climático

Mena rememoró aquel histórico discurso en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992.

El intelectual venezolano Hernán Mena, recordó este 27 de agosto como hace más de 30 años el líder histórico de Revolución cubana, Fidel Castro, advirtió sobre los peligros del cambio climático para la humanidad.

En entrevista exclusiva a Prensa Latina, Mena rememoró aquel histórico discurso en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 1992, cuando Fidel aseguró: ‘Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre’.



‘Él fue un precursor, un pionero de la lucha contra ese fenómeno, supo verlo con su visión futurista’, recalcó.



Nadie como él advirtió sobre lo que sucedería después, todos sus pronósticos se hicieron realidad, expresó el periodista venezolano, quien a pesar de sus 90 años de edad, refiere de memoria cada frase del líder cubano sobre el medio ambiente.



Cuando señaló: ‘los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar’, estaba describiendo lo que ahora mismo está sucediendo, apuntó.



Pero lamentablemente no escucharon sus palabras, las grandes potencias siguieron el despojo, el saqueo, el expolio de los recursos naturales y en este momento vemos como esos devastadores incendios destruyen el pulmón del planeta, la mayor reserva natural del mundo, recursos que no se recuperaran ni en millones de años, sentenció.



Mena, quien denota un profundo conocimiento de la obra del Comandante Fidel Castro, señaló como una de sus primeras reflexiones estuvieron también centradas en advertir sobre los peligros que se desencadenarían sobre la humanidad.



Él no descansó en sus intentos de prevenir sobre todos esos riesgos, puntualizó, denunció el uso de los biocombustibles para alimentar los tanques de gran parte de los 800 millones de vehículos del mundo, arrebatando ese alimento a más de 900 millones de hambrientos.



Esa es una idea que tomé de él y uso en mis textos, confen su intercambio con esta agencia.



‘Ahora vemos la hipocresía del presidente de Francia, Enmanuel Macrón, y el G-7 convirtiéndose en paladines de la salvación de la Amazonía, cuando son ellos los culpables de lo que está pasando’, dijo.



La Tierra es devorada por las llamas desde Siberia hasta la Amazonía, pero pronto un fenómeno similar se producirá con el deshielo de glaciares, porque ya hay muchas islas cuyos habitantes debieron emigrar a lugares altos por el aumento del nivel del mar, explicó Mena.



Presenciamos un crimen ambiental, reveló, cuyos autores son las ricas naciones europeas y Estados Unidos quienes talan y queman esas selvas, lo hicieron para sembrar soya y otros cultivos, pero no para alimentar a las personas, sino para usarlos como biocombustibles.



Amazonía arde por culpa de (parte de) quienes llaman a salvarla, son lobos cubiertos con piel de oveja, que sólo piensan apoderarse de nuestras fértiles tierras, sentenció.