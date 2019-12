Restablecer la democracia en Brasil, prioridad de Lula y el PT

Lula catalogó de delicada la situación del gigante sudamericano. (Foto: Telesurtv)

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva señaló como prioridad restablecer la democracia, en entrevista a Telesur publicada este 27 de diciembre en la web del Partido de los Trabajadores (PT), como texto de consulta para su membresía.

‘Voy a luchar hasta restablecer la democracia en Brasil’ con ese enunciado el fundador del PT reafirmó la prioridad de restablecer el ordenamiento institucional en su país ante la situación actual que vive el pueblo bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro.



Lula catalogó de delicada la situación del gigante sudamericano ‘el pueblo está sufriendo, está perdiendo sus derechos’, dijo.



El líder brasileño reiteró que su país tiene ‘todas las condiciones para recuperar un debate democrático y combatir el neoliberalismo que destruye todo el patrimonio público’.



La democracia es un tema muy serio destacó, y lamentó que Brasil, un país donde antes había tolerancia y amor en el pueblo, ahora se haya instaurado un odio en algunos sectores, promovido por quienes buscan destruir los logros alcanzados por los más necesitados.



En la entrevista concedida la víspera a la televisora multiestatal, Lula reafirmó su inocencia y garantizó que el proceso judicial en su contra será desacreditado.



‘Los días que estuve detenido en la Policía Federal (de Curitiba) me fortalecieron políticamente y hoy tengo una mayor voluntad de luchar hasta restablecer la democracia en Brasil’, enfatizó el exmandatario.



Llamó además a la construcción de un mundo más justo y remarcó el estallido social registrado en varios países de Latinoamérica.



Criticó el papel de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la región, que catalogó de ‘una vergüenza’ y reiteró que actualmente varios gobiernos latinoamericanos se someten a la voluntad de Estados Unidos.



Sobre el golpe de Estado en Bolivia, rechazó que las Fuerzas Armadas no respaldaran al presidente legítimo Evo Morales, sino que se colocaran de parte de quienes violentaron la democracia y atentaron contra la población.



Sobre las elecciones de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, felicitó a ambos pueblos por la victoria democrática.



También destacó la resistencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su pueblo ante el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos.



Denunció igualmente los intentos de la extrema derecha venezolana de regresar a la violencia y no participar en un diálogo para discutir las diferencias y garantizar la paz.