Sancti Spíritus: Colectivo de Ciencias Médicas por la no injerencia en Venezuela

Plasman sus rúbricas de apoyo al gobierno de Nicolás maduro estudiantes y trabajadores de la Universidad de Ciencias Médicas en Sancti Spíritus

En un día tan simbólico como es el 14 de febrero, hecho para la amistad y el amor, queremos expresar el afecto que sentimos por el pueblo de Venezuela. Se trata de unirnos, dijo, para repudiar a quienes ahogan al país y recrudecen las medidas económicas contra Venezuela y quieren revertir su historia, expresó el ingeniero Carlos Manuel Rodríguez Ramírez, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.

“Es la hora del recuento y la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”, recordó Carlos Manuel a José Martí cuando con sus improvisadas palabras llamó a los estudiantes a estar en contra de una potencia que no esconde ya sus ataques al hermano país. No hubo repeticiones, pero en cuadro apretado, como pidió, los futuros galenos, estomatólogos y especialistas en Enfermería, profesores y trabajadores en general rubricaron su respaldo a una nación que no se deja vencer.

Ya lo había advertido el Apóstol: “Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas”, cuando quiso llamar a la unidad de los pueblos de América Latina que no están obligados a hacer concesiones ante los Estados Unidos, el mismo que esta vez intenta preparar una aventura militar disfrazada de intervención humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela.

En nombre de los más de 3 000 estudiantes del centro, Daniel Hernández Jiménez, vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) rechazó “esa loca actitud de interferir en los asuntos de la tierra de Bolívar y derrocar su Revolución. Pedimos Manos fuera de Venezuela, y para quienes piensan que podrán hacerlo en Cuba la mejor muestra será lo que se avecina el próximo 24 de febrero cuando con un Sí en las urnas, los jóvenes expondremos el apoyo a nuestro sistema social, porque vamos a votar por Cuba”.