Sancti Spíritus: Habilitan tiendas para la venta en Moneda Libremente Convertible

En La Época se expenderán los equipos electrodomésticos que se comercializan en este tipo de unidades. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Las tres unidades que en la provincia comercializarán productos para su venta en Moneda Libremente Convertible (MLC) se hallan estructuralmente listas para abrir y en espera de las mercancías

Aunque aún no hay una fecha exacta para que comience aquí la venta de productos en MLC —pese a que algunos dicen que presumiblemente debe ser antes de fin de año— ni tan siquiera ha llegado un split de los que se venderán allí, las tres unidades destinadas a estos fines en la provincia ya se hallan debidamente habilitadas.

Zona Tec —perteneciente a la corporación Cimex y ubicada en el novel mercado Zona +, La Época, de Tiendas Caribe, y Tienda SASA, esta última de la filial espirituana de los Servicios Automotores S. A., disponen de los equipos tecnológicos, mobiliario y del personal capacitado para iniciar la comercialización de productos en MLC.

Según declaraba a Escambray Melvin Ruiz Núñez, gerente comercial de la Sucursal Cimex Sancti Spíritus, en Zona Tec se encuentra dispuesto todo: desde el equipamiento para prestar el servicio hasta los trabajadores.

“Contamos con la infraestructura adecuada para realizar este tipo de gestión —afirmó Ruiz Núñez—. Ya está el personal seleccionado, la plantilla es de siete trabajadores, que han sido capacitados en la Dirección Tecnológica y cuentan con experiencia de trabajo en el sector, fundamentalmente en la venta de equipos eléctricos”.

Al menos en esta tienda —que abrirá igual que Zona +: de lunes a sábado desde las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde y los domingos de 9:00 a.m.-2:00 p.m.— y en La Época se sabe que se expenderán televisores, refrigeradores, lavadoras, splits, frízeres…; es decir, los equipos electrodomésticos que hoy ya comercializan las unidades homólogas de La Habana y Santiago de Cuba.

Por su parte, La Época —que se halla en la céntrica avenida espirituana Independencia— ha sido objeto de un mantenimiento constructivo que ha incluido mejoramiento de los locales y de las redes eléctricas.

De acuerdo con Kenier Aguiar Ramos, director de la división espirituana de Tiendas Caribe, la instalación se ha acondicionado para la prestación de estos nuevos servicios. “Allí se comercializarán los mismos surtidos de equipos electrodomésticos que se están vendiendo ya en otros lugares del país”.

En las unidades espirituanas, como en las del resto de la isla, los directivos de las distintas cadenas de tiendas aseguran que existe garantía para la posventa, del mismo modo que funciona hoy en los establecimientos que expenden en CUC.

Igualmente acondicionada se halla la Tienda SASA donde se venderán partes y piezas de carros y motos. No obstante, según precisó a Escambray Gabriela Romero Magadán, jefa de la filial SASA Sancti Spíritus, “aún no hay un procedimiento establecido para la venta. La conexión informática está, pero todavía no tenemos ni los pos.

“En la medida que exista disponibilidad de mercancía nos deben entrar para esta venta en tarjetas USD neumáticos, baterías, unidades y kits de motos…; mas, en estos momentos no están en existencia”.

Las tres tiendas espirituanas se hallan preparadas y aguardan por las mercancías —que llegarán por distribución nacional—; pero, en estos momentos lo único predecible es que desde ya hay miles de clientes a la espera.