Hoy se está haciendo lo posible y hasta lo imposible para cortar la transmisión de dengue

Hay que fumigar con humo porque el mosquito que está volando solamente lo mata el humo, puntualizan directivos de Salud en la provincia. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Se multiplican las acciones para cortar la cadena transmisora de esta enfermedad en el municipio espirituano. Resulta imprescindible la comprensión y el apoyo de la población para controlar la proliferación del vector

Aunque no existe una cifra oficial, con sentido práctico se sabe que muchos enfermos con dengue no acuden a las instituciones de Salud, sino que se consultan con algún médico amigo o se hacen un conteo de plaquetas “por la izquierda” para esquivar la hospitalización.

Y esa, reconocieron las autoridades de Salud, constituye una de las causas por las cuales en el municipio espirituano todavía no se ha podido cortar la cadena transmisora de dengue, una enfermedad que —por desconocimiento o ingenuidad— aún no preocupa a muchos, pero que puede matar o provocar estados graves a los pacientes.

“Es cierto que hay un número de casos que no acude a los centros de Salud, que ni siquiera recibe un aislamiento en la casa. Entonces, si tenemos el mosquito volando y el enfermo que no hemos logrado aislar, esa una de las causas por las que no cortamos la epidemia. La otra causa es que todavía tenemos una cifra importante de personas irresponsables, tanto del personal nuestro como de los moradores, quienes puestos de acuerdo deciden no fumigar y si fumigamos en 10 casas y nos quedan dos estamos perdiendo porque el mosquito migra, se mueve, sigue trasmitiendo”, comentó el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud.

Aun cuando en la ciudad de Sancti Spíritus ha disminuido la focalidad; es decir, los focos donde los mosquitos procrean, la reactividad (los casos que dan positivo) se ha reducido muy poco: apenas del 49 al 46 por ciento, cifras que no significan un control de la epidemia y que mantienen al municipio como el de peor situación en el país.

“Seguimos sin fallecidos y han disminuido los casos graves. El municipio que se mantiene con transmisión es el cabecera. Se están viendo algunos casos en Trinidad y en Cabaiguán, pero han sido aislados; sin embargo, no podemos descuidarlos, hay que darles seguimiento”, precisó el ejecutivo.

Entre las acciones emprendidas por los trabajadores de Salud —apoyados por el sector empresarial, las organizaciones políticas y de masas, así como las autoridades del territorio— para enfrentar esta compleja situación higiénico-epidemiológica, Rivero Abella mencionó que “hemos reforzado a los avisadores nuestros, pusimos uno por cada equipo y los hemos comprometido con la tarea. Además, ubicamos un cuadro de Salud por cada cinco fumigadores con bazuca con el único objetivo de controlar a ese avisador y al que fumiga”.

También, activaron el sistema de estadísticas para trabajar en tiempo real con la epidemia y poder bloquear de inmediato las viviendas con casos positivos: visitarlas, fumigar allí y realizar las acciones pertinentes en esos hogares.

En esta semana ha continuado también la labor de las empresas en función del saneamiento ambiental, incluido el trabajo con los cursos superficiales de agua para que queden limpios y así ir eliminando las causas y condiciones que favorecen al mosquito.

“Por lo diseminada que tenemos hoy la epidemia —hay casos en todos los lugares—, hemos decidido este mes trabajar en intensivo, en el ciento por ciento del universo, con días fijos para fumigar por manzana y por Consejo Popular una vez a la semana. Es importante informar a la población para que sepa el día que le toca y pueda dejar su llave, abrir las casas y que no se quede ninguna sin fumigar. En las manzanas de mayor riesgo, con más casos y focos, vamos a hacer acciones de refuerzo; es decir, se fumiga hoy y al día siguiente también. Lo fundamental es sensibilizar a todo el mundo en que hay que fumigar con humo porque el mosquito que está volando solamente lo mata el humo”, puntualizó el directivo.

Asimismo, mencionó el control que realizan sobre la mezcla a fumigar para que tenga la mayor calidad posible y el apoyo del Ministerio de Salud con la entrega de 15 bazucas nuevas, 20 aspersores y una tonelada de Abate de importación, entre otros productos, que suman aproximadamente 30 000 dólares para contribuir al saneamiento del territorio.

“Hoy se está haciendo por las autoridades lo posible y hasta lo imposible para cortar esta transmisión, lo único que necesitamos es que el pueblo apoye, que abran las casas, que atiendan a los fumigadores y a los compañeros de vectores que van a los lugares e, incluso, que denuncien a nivel de las cuadras las personas que hoy no están concientizadas de la situación y que no apoyan esta actividad. Para nosotros es importante que el pueblo se sume a esta batalla”, concluyó.