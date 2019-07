Sancti Spíritus: Invasión cultural con oxígeno comunitario

Proyectos infantiles amenizan las jornadas en cada lugar donde se presentan. (Foto: Cultura espirituana)

La Dirección Provincial de Cultura durante esta etapa estival llega a diferentes localidades alejadas con propuestas que se unen al talento creativo de cada zona

Cuando Elvia López, de 89 años de edad, sintió los acordes musicales justo a la entrada de su puerta, volvieron a su mente aquellos días en que Venegas se hacía pequeño por la algarabía de las diversas propuestas culturales que mantenían sin somnolencia la región norteña de la provincia.

En su memoria se agolparon las jornadas en que ella, su primera promotora cultural, corría detrás de todos los artistas que plantaban bandera en la localidad durante los carnavales y buscaba las sillas para las tertulias de poesías de las manos de Alpidio Alonso, Fernando León Jacomino y otros tantos inquietos jóvenes yaguayajenses que arrastraban a no pocos creadores vecinos.

Fueron tiempos en que Venegas y varios de los poblados cercanos se engalanaban con frecuencia, no solo por el paso del tren, sino porque sus hijos se enorgullecían por el arte que convivía entre sus humildes casas y callejuelas empolvadas.

El movimiento de artesanos de Venegas se unió a la celebración. (Foto: Cultura espirituana)

A fin de espabilar un tanto el talento endógeno, recientemente llegó hasta allí una “invasión” de creadores y especialistas, conducidos por el Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus. La comunidad les abrió las puertas y les mostró sus verdaderos valores.

No es la primera vez que ocurre. Ya suman tres las localidades alejadas de las cabeceras municipales protagonistas de la acción Y en el monte, monte soy, donde en pocas horas se busca estremecer el punto geográfico que toca.

“El director provincial de Cultura decidió destinar recursos económicos para realizar ocho actividades durante esta etapa estival en aquellos asentamientos que tuvieran más de 8 000 habitantes, de difícil acceso y con necesidades en el panorama cultural-recreativo. A partir de los diagnósticos realizados con anterioridad, escogimos uno en cada territorio y ya hemos visitado Agabama, Jíquima y Venegas”, cuenta María Eugenia Gómez, subdirectora de la entidad rectora de la idea.

Mas, el mayor logro de la propuesta y de lo vivido hasta esta tercera “ocupación” es la imbricación de cada factor de la comunidad. No solo merecen los aplausos quienes hoy se distinguen entre el resto de los vecinos por el trabajo sistemático de las Casas de Cultura y ser promotores culturales, sino también los que ofrecen un poco de café, los que prestan sus sillas, los que llevan el agua fría… Una verdadera comunión de personas agradecidas por la reanimación de su poblado.

“Sin ese ambiente no sería posible. En Venegas, por ejemplo, no hubo un carro que parqueara y que no sintiera ese calor humano. El trabajo fue como en una misma familia. Tampoco existió distinción entre quienes llegamos desde fuera y ellos que nos esperaron desde el amanecer”, acota la directiva.

Precisamente, Rigoberto Rodríguez Entenza, Coco, en su segunda incursión en esta especie de “escaramuza cultural” rememoró aquellos días en que compartió con Elvia López y otros vecinos amantes de las artes. En un improvisado escenario, en pleno portal de una vivienda, narró varias historias y escuchó los textos de una joven yaguayajense.

“Es muy bueno lo que se logra hacer entre quienes residen en esas localidades y nosotros. En Agabama también se respiró un ambiente muy agradable, donde ganamos todos”, agrega quien en su primera aventura compartió junto a la Premio Casa de las Américas 2018 Yanetsy Pino Reina y ahora lo hizo con los acordes del violín ejecutados por su hijo César.

Igualmente, la literatura hizo estancia en ese caluroso sábado 20 de julio gracias al donativo de textos que realizó la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena a su homóloga en la comunidad.

“Insistimos en la promoción del libro y la literatura, apoyados por el Programa Nacional de la Lectura; además, aprovechamos para fortalecer la bibliografía. En esta ocasión, entregamos textos relacionados con la agricultura y otros dedicados a los públicos adulto e infantil. Siempre respetamos las particularidades de los lectores en potencia”, refiere Lilia Rosa Oliva Prieto, directora de la biblioteca espirituana.

Mientras, los dos corazones de la recreación en Venegas, la unidad arrendada gastronómica Cabaret Strik y el bar-cafetería fueron testigos de las otras propuestas: juegos pasivos y tradicionales en plena calle; presentaciones danzarias y teatrales; una audiencia sanitaria con toques de histrionismo para hacerla amena y ser entendida por todos a fin de evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti; exhibición de artesanías y música en vivo lograron que diferentes generaciones se aglomeraran en esas áreas para disfrutar del programa que se mantuvo desde la mañana hasta la noche.

Teatro Guiñol Paquelé; los proyectos Creación Futura, de la Escuela Federico Engels de Sancti Spíritus, y el infantil Los Yayaberitos; el grupo humorístico Tropelaje; el solista Odelkis Viña y la orquesta Sensación latina se fusionaron en los diferentes espacios con quienes cosechan su arte en Venegas.

Y justo antes de la despedida, en el medio del poblado, reunidos en círculo, se insistió en analizar lo vivido durante la jornada. Tras buscar debilidades en un lado y fortalezas en otro, el carismático y mediático presidente del Consejo Popular, Israel Pérez Cáceres (Catanga) con su habitual espontaneidad lo resumió: “Ha sido lo nunca visto”.

Esta frase absoluta encuentra acomodo incluso al lograr que hasta las seis de la tarde no se vendiera, ni en los espacios particularidades, bebidas alcohólicas, a fin de generar un verdadero disfrute saludable.

Con la agenda llena de proyectos, a partir de las experiencias ya cosechadas, la Dirección Provincial de Cultura se alista para ejecutar el resto de las giras planificadas: Condado (3 de agosto), Las nuevas (10 de agosto), El patio (17 de agosto) y Siguaney (24 de agosto). En el tintero quedaría Guasimal, hasta donde deben llegar las propuestas de Circuba.

Para las próximas cruzadas resultará saludable buscar en las verdaderas raíces de los poblados para regalarles lo que realmente necesitan y prefieren. Esa estrategia evitará a toda costa que se roce con opciones desacertadas e incluso confusiones de tendencias carnavalescas.