Serenata por mujeres

Hoy el trío ha modificado consecuentemente su formato con la reciente inclusión del guitarrista Manuel Borroto.

El 12 de enero del 2012, Leticia Ulacia fundó el trío femenino A su tiempo, junto a otras dos jóvenes artistas que no solo compartían una pasión común por la música, sino también sensibilidad por cultivar la trova tradicional espirituana. Ahondar en las usanzas trovadorescas locales, acudiendo a sus raíces más íntimas y con una peculiar manera de interpretar a autores clásicos y contemporáneos,A su tiempo goza de un meritorio prestigio en nuestro país.

Hoy ese trío, cuya primicia presumía de estar compuesto solo por féminas, ha modificado consecuentemente su formato con la reciente inclusión de un guitarrista masculino, pero siendo prudentes y minuciosos para no perder la esencia de su estética originaria. Manuel Borroto, una de las voces autorales más notables del paisaje musical local, es esa figura masculina que integra el grupo, aportándole una garantía importante en términos de calidad.

Es habitual que ciertos integrantes de determinada agrupación musical no persistan en la plantilla, lo cual conlleva a que esta se tenga que ir renovando asiduamente. A su tiempo no escapa a esa problemática, aquellas que iniciaron el proyecto junto a Leticia Ulacia han tomado sus propios rumbos, pero el trío no ha dejado de presentarse ante sus seguidores. En la actualidad lo integran, además de Ulacia (directora, voz segunda y percusión menor) y Borroto (guitarra), Patricia Broche (voz prima y percusión menor) y Anubis Peijeira (flautista y voz).

Dos discos cuentan en el haber creativo de A su tiempo: Serenata, aparecido bajo el sello discográfico Colibrí, en el que comparten espacio con otros cinco tríos espirituanos; y el recién aparecido fonograma Serenata con nombres de mujer, junto al trío Palabras, de Santa Clara, disco, que les ha valido a ambos tríos una importante nominación al Cubadisco 2018, en la categoría de Música tradicional y folclórica.

Según Francisco Clavo Madrigal, quien ha estudiado en profundidad las tipologías de la trova espirituana, “con las serenatas, en Sancti Spíritus nació la práctica de la composición por encargo y son innumerables las obras que se crearon, sobre todo por Miguel Campanioni, empleando un solo motivo: la mujer”. Ahora son estas talentosas mujeres las que hacen serenatas modernas, con un gusto musical exquisito.

Muchos han sido los escenarios que han amparado la música de A su tiempo, pero guardan como experiencia sin precedentes, para ellos como grupo, el hecho de haber sido invitados al cumpleaños 96 de Alicia Alonso, celebrado en el Gran Teatro de La Habana, con el propósito de presentar la canción titulada Alicia, una idea que partió del Gobierno Municipal de Sancti Spíritus.

“A casi dos años de aquella presentación en el Gran Teatro de La Habana nos acaban de notificar que esa canción será incluida en un disco homenaje a nuestra Prima ballerina assoluta”, dice Leticia, en exclusiva para Escambray .

A su tiempo está haciendo trova con músicos comprometidos con sus particularidades culturales, mas apostando por una sonoridad diferente y con un amplio espectro en términos musicales: siempre desde una visión contemporánea. Sin refutar el hálito esencial de la época de aquellos grandes referentes como Rafael Gómez Mayea, (Teofilito), Miguel Campanioni o Rafael Rodríguez… la maestra Leticia Ulacia le imprime —con espíritu joven, fresco y renovado— un nuevo rostro a la trova de su tiempo.