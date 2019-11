Sin alto en el camino para los subsidios

La falta de mano de obra limita el avance de la construcción de viviendas de muchos de los subsidiados.

Beneficiadas en Sancti Spíritus más de 5 500 familias con la entrega de ese financiamiento estatal durante los últimos seis años

Aun en tiempos de contingencias, la entrega de subsidios a personas con bajos ingresos sigue siendo una prioridad en Sancti Spíritus, donde este año se han destinado más de 27 millones de pesos para dicho proyecto, que desde que se inició ha beneficiado a más de 5 500 familias espirituanas.

Según Iraida Romero Morei, especialista principal del programa en la Dirección Provincial de la Vivienda, amén de las intermitencias en el suministro de materiales de la construcción y paradas de las industrias locales por el déficit de combustible, se han subsidiado en lo que va de año cerca de 450 familias en todos los municipios.

Actualmente, precisó la funcionaria, el 79 por ciento de los aprobados ha podido concluir los inmuebles, pero existe un grupo de favorecidos que todavía no han iniciado la construcción o rehabilitación por causas que incluyen la lentitud en los trámites establecidos; morosidad en la realización del dictamen técnico, falta de mano de obra y también el desabastecimiento de materiales de la construcción, por razones objetivas y también subjetivas.

La política de entrega se subsidios está sujeta a cambios, explicó Iraida, como los que recoge la más reciente instrucción de la Vivienda, a partir de la cual el usufructuario que ocupa un cuarto o habitación —ubicado o no en ciudadelas y cuarterías— y el arrendatario de inmuebles estatales pueden optar por subsidio para la construcción de un baño, siempre que no cause perjuicios en la estructura y red sanitaria principal del inmueble.

También aclara que no se recepcionan solicitudes para la construcción de servicio sanitario u otra acción que afecte elementos comunes en edificios multifamiliares o contravenga lo establecido en la legislación vigente.

También se pudo conocer que, como parte del Programa de Atención a la Dinámica Demográfica, se destinaron este año en la provincia más de 5 millones de pesos para acciones constructivas en las casas de madres con tres hijos o más menores de 12 años, financiamiento del cual se han favorecido 47 mujeres de los municipios de Yaguajay, Taguasco, Cabaiguán y Fomento.