Socarrás con traje canadiense

La presencia de Socarrás en Canadá deviene premio por su desempeño en la pasada campaña nacional cubana.

Por raro que se sienta con un traje diferente al que ha vestido por 14 años en Series Nacionales, por más que el frío le penetre hasta los huesos, por más que apenas se lleva con el inglés, Yuen Socarrás Suárez agradece esta, su primera experiencia internacional como pelotero.

La oportunidad la tiene en Canadá donde juega desde inicios de junio con el equipo Panteras de Kitchener, de la Liga Estatal Intercondados de Ontario, luego de concertar un contrato a través de la Federación Cubana de Béisbol, que lo premió por su desempeño en la pasada campaña en la que obtuvo medalla de bronce con los Gallos, tuvo balance de 8-8 con 113 entradas trabajadas, 3.35 PCL, 65 ponches y 44 boletos. También por su carrera de 63 victorias, 59 derrotas y 19 juegos salvados, 4.16 PCL, 294 partidos lanzados (107 de abridor y 187 de relevo), 991 entradas y un tercio lanzadas, 632 ponches y 345 boletos.

En su nuevo club, el espirituano mantiene el rol de abridor en el que acumula 18 episodios y un tercio, con una victoria sin derrota y promedio de efectividad de 2.45 PCL.

Con la estancia en Canadá ha sufrido cambios es su rutina como lanzador.

“Solo vamos al estadio los días de juego y el resto del tiempo entrenamos en un gimnasio. A pesar de llevar poco tiempo, ha sido una experiencia muy buena. Las condiciones para trabajar y vivir son excelentes, los viajes más largos son de dos horas y pico.

“No niego que ha sido un cambio brusco, un mundo que no conocía, estoy como una esponja porque acá nadie te guía, pero me han servido mis años de experiencia con todo lo que me han enseñado en Cuba y trato de hacer lo mismo que hago para la Serie Nacional: los mismos tramos, las mismas repeticiones. Aquí eres tu propio entrenador, tanto que me autorregaño, porque sin querer te pones un poco vaquetón y me digo: dale, dale”, dice y sonríe a través del video chat de la red social Facebook.

Ocho equipos integran la liga donde la cantidad de juegos varía, unas veces son dos, otras tres o cuatro por semana. “La liga en general es fuerte, la calidad de los bateadores es muy buena, incluso creo que está por encima de los lanzadores. Estoy pitcheando cada siete días y, por estrategia del conjunto, la dirección no quiere que lancemos al mismo equipo y por eso nos va cambiando. La primera victoria fue especial, la logré en mi segunda salida, pues en la primera estuve cerca de alcanzarla y no se concretó, por eso la disfruté mucho”.

Para un guajiro del Camino de las Cañas, en la ciudad de Sancti Spíritus, Canadá es más que un escenario extraño que se viabiliza mejor con el calor de la gente y la compañía de amigos.

“Aquí hay presencia de cubanos hace cuatro años y la gente se muestra muy amable con nosotros, la atención es incondicional, me ayuda mucho que convivimos en el mismo apartamento Yorbis Borroto, Yoanny Yera y Miguel Lahera”.

—¿Y el inglés?, le pregunto.

—¡Muchacha!, por gusto, no entiendo nada, menos mal que tenemos un traductor y Yorbis que sabe un poquito.

No es el idioma la única barrera que saltar. Está el frío que lo mantiene casi siempre enfundado en un abrigo.

“A veces la temperatura está a 8 o 10 grados por la noche. Durante un juego tuve que meterme en el baño por el frío que había, estaba congelado”.

¿A la hora de cocinar?

“Tenía nociones, pero nunca había cocinado. Aquí nos turnamos y fui el segundo en cocinar, no salió tan mal, aunque tuve la ayuda de Lahera que es como el cheff de nosotros”.

¿Y cuando llega el gorrión?

“¡Ah!, a ese no hay forma de combatirlo, y mira que hablamos entre nosotros, pero ¡qué va! Todos los días me comunico con mi esposa, mi hija, que es lo que más me hala. También converso con mis padres que me aconsejan mucho, con las amistades…”.

Por la duración de la liga, Yuen estará en tierra canadiense hasta los primeros días del mes de septiembre. Entonces la Serie Nacional en su versión 59, que inicia a principios de agosto, tendrá un trecho andado. Y, no obstante sabe que se perderá la primera parte, asegura que al regreso volverá a cambiarse el uniforme para vestir su traje espirituano.

“Para mí esto es como subir un peldaño en mi nivel, tienes que pensar el doble a la hora de tirar un lanzamiento. Y todo esto me sirve para luchar de nuevo con los Gallos”.