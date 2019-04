Sub- 23 espirituano debuta con victoria

En seis entradas Roberto permitió una carrera limpia, con solo tres hits, ocho ponches, un detbol y un boleto. (Foto: Elsa Ramos)

Guiado por el liderazgo ofensivo de José M. Fonte y el pitcheo certero de Roberto Hernández, el equipo espirituano debutó con victoria de 8-1 sobre su similar de Camagüey en el inicio de la Sexta Serie Nacional de esa categoría que tuvo por sede al estadio José Antonio Huelga.

Fonte fue la inspiración al bate al impulsar cinco de las ocho carreras del conjunto, las primeras tres por cuadrangular en el cuarto capítulo cuando su equipo iba debajo en el marcador 1-0 y las otras dos en el quinto por biangular.

“Desde que le di en la maceta a la bola, sabía que iba a caminar, la preparación este año ha sido muy buena, incluso yo antes de empezar con el equipo, me preparé con mi papá, hice un trabajo físico para ganar en fuerza y hasta ahora ha salido el resultado”.

En su debut en este tipo de torneo, a Roberto Hernández Navarro no le pudo ir mejor. En seis entradas de labor permitió una carrera limpia, con solo tres hits, ocho ponches, un detbol y un boleto.

“El primer paso siempre es importante, hoy me basé en mi rompimiento 12-6 y con mi recta, me sentía con buena velocidad en las esquinas, pienso que eso me llevó al resultado, estoy muy feliz con la victoria”.

Con rectas que le marcaron varias veces las 91 millas, el joven de 18 años, complació a quienes se dieron cita en el “Huelga” tras la expectativa que generó después de regresar de República Dominicana donde consiguió un contrato con los Indios de Cleveland: “No me presiona, más bien me motiva a salir en el día a día en el terreno a darlo todo, estamos contentos por el resultado y por haberle dado un buen espectáculo al pueblo, esperamos que en lo que la Serie avance venga mucha gente más y que el béisbol en Sancti Spíritus siga creciendo”.

Para terminar el juego Eriel Sánchez llevó al box a Ariel González y a Karel Bernal quienes no permitieron libertades a los agramontinos, que jugaron muy mal a la defensa con cuatro errores. Erisleidi Basulto perdió el partido.

Este domingo ambos elencos se trasladan para el estadio Genaro Melero, de Jatibonico para jugar allí el segundo partido. El zurdo Edelso Montesino está anunciado para lanzar por los del Yayabo.