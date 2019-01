Tenemos un equipo altamente competitivo, asegura Pablo Civil

Pablo Civil, director de Las Tunas para la Serie del Caribe de Barquisimeto, en Venezuela, informó este miércoles los nombres de los 28 peloteros seleccionados y consideró al equipo como altamente competitivo.

La selección cuenta con 14 atletas coronados con la franela tunera e igual cifra de refuerzos. El promedio de edad es de 30 años y 15 jugadores ya han tenido experiencia en otros eventos de este tipo.

«Para la conformación del conjunto se tuvo en cuenta las principales deficiencias que teníamos. Realizamos varias reuniones y de allí salieron las propuestas para reforzar al equipo. En ningún momento se impuso un nombre», explicó.

La prensa indagó por ausencias como las de Oscar Luis Colás, Stayler Hernández y Frank Luis Medina.

«Evaluamos el nombre de esos tres atletas. Colás estuvo hasta el último momento, pero nos decidimos por Yurién Vizcaíno porque lo difícil en el béisbol es impulsar carreras, que es lo que al final te da la victoria en un juego, y él fue líder en ese departamento. Además, conectó muchos extrabases y varios jonrones. Stayler Hernández fue líder en jonrones, pero pesó más la campaña de Vizcaíno», dijo.

«También evaluamos el caso de Frank Luis Medina, pero nos decidimos por Vladimir García porque en los últimos años ha estado en la vanguardia de los equipos cubanos e inclusive tuvo un buen resultado en los Centroamericanos y del Caribe, y pensamos utilizarlo en el rol de relevista», agregó.

Sobre la dinámica del equipo con las nuevas figuras el mánager respondió:

«No creo que se pierda la química porque todos representan a Cuba en este torneo. No creo que algún pelotero tunero se pueda disgustar porque hoy no vaya a un torneo internacional, cuando existen otras opciones para asistir a competencias. Me han preguntado sobre muchos atletas jóvenes, pero ellos están conscientes de que pudieron jugar para el equipo Las Tunas porque el momento lo ameritó», aseguró.

El elenco en esta ocasión solo contará con dos receptores, y no con tres como ha ocurrido en los últimos eventos internacionales.

«Son seis partidos, por eso consideramos llevar solo dos receptores y potenciar otra área con otro atleta. Tenemos un enmascarado consistente, maduro, con buena ofensiva como Yosvani Alarcón, y decidimos por Oscar Valdés porque es un atleta en desarrollo y con un buen resultado en la serie. Alarcón, por su fortaleza, debe ser el titular en todos los partidos», afirmó.

Hay varias figuras que pueden optar por la posición de bateador designado.

«Entre Frederich Cepeda, Alfredo Despaigne y Danel Castro debe estar el designado, pero no lo hemos decidido aún porque nos quedan varias sesiones de entrenamiento», reconoció.

Resaltan las ausencias de los tuneros Denis Peña y Rafael Viñales, quienes aportaron al equipo durante la 58 Serie Nacional de Béisbol.

«Denis Peña cumplió con el equipo, fue titular e hizo su trabajo. Es un atleta en desarrollo, pero nos decidimos por otros peloteros. Viñales no tuvo un buen rendimiento ofensivo, incluso fue líder en ponches. En ningún momento fue impuesto que ellos no estuvieran. Fue una decisión colegiada entre la dirección y la comisión nacional. Tenemos un equipo altamente competitivo», opinó.

Los periodistas también indagaron por la forma física de Alfredo Despaigne, quien no ha tenido buenos resultados históricos en las series del Caribe.

«Nadie duda de la calidad de Despaigne. Con él nos comunicamos previamente y lleva 20 días entrenando. Tiene un buen desplazamiento desde el punto de vista de la potencia. Está en el peso. Se le hicieron pruebas médicas y tiene los parámetros establecidos. No dudé en llamarlo y debe ser el designado o el jardinero izquierdo del equipo», informó.

Pablo Civil anunció que en la rotación abridora estarán Lázaro Blanco, Fredy Asiel Álvarez y Yoanny Yera, más un cuarto hombre que no han determinado. Sobre la cifra de trece lanzadores explicó:

«Le doy oportunidad a los abridores, pero no tanto a los relevistas. Utilizo relevos situacionales para uno o dos bateadores. Once lanzadores era una cifra corta, incluso llegamos a manejar la de catorce. Esta área es bien importante y por eso decidimos reforzarla», concluyó.

El abanderamiento de Las Tunas será el próximo sábado a las nueve de la mañana en el Memorial José Martí.