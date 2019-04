Transporte en Sancti Spíritus reajusta programación de viajes

En Sancti Spíritus se adecuaron los horarios de las rutas de ómnibus del servicio urbano. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Una nota de prensa emitida por la Dirección Provincial de Transporte indica que a partir de este 16 de abril se reajustó la programación de viajes en los servicios urbanos, interurbanos y hacia las comunidades, debido a las restricciones asociadas con la entrega de combustible en los diferentes territorios.

En tal sentido, se explica que la población en la ciudad cabecera espirituana dispondrá de los carros Diana desde las 5:30 a.m. hasta las 10:35 a.m., pero con una frecuencia de 40 minutos; luego se reanudan de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., y posteriormente circularán entre las 4:00 p.m. y las 7:30 p.m.

La nota aclara que el servicio de Taxibús se activará en los horarios de 7:35 a.m. a 11:35 a.m. y de 2:25 p.m. a 4:55 p.m. con solo tres itinerarios por día: Escuela de Ganadería-Parque Serafín Sánchez (vía Carretera Central); Unidad Militar-Policlínico Sur y Base de Ómnibus-Parque Serafín Sánchez. De igual forma, explica que todos los municipios mantendrán las salidas hacia la cabecera provincial, priorizando los viajes de apertura, intermedios y cierre; mientras que el servicio a las comunidades se reajusta con recorridos en algunos días a la semana, los que serán informados por las direcciones Municipales de Transporte y a través de las emisoras locales cada territorio.

Como parte de las nuevas medidas, se cancela, además, el servicio de Medibús de todos los municipios, así como el traslado habitual de los estudiantes hacia la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. No obstante, se mantienen los viajes que presta Ómnibus Nacionales para las diferentes ciudades del país, así como los que brinda Taxis Cuba, Cubataxi y Ferrocarriles.

La Dirección Provincial de Transporte ofrece disculpas a la población por las molestias ocasionadas y anuncia que trabaja en la adopción de nuevas variantes para apoyar la transportación de pasajeros, con otros medios, en la medida de las posibilidades de cada lugar.