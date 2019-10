Trump ataca a Fox News por sondeo que arroja apoyo al juicio político

La cadena de televisión Fox News publicó una encuesta que arrojó un apoyo mayoritario a la investigación de juicio político en su contra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra la cadena de televisión Fox News por publicar una encuesta que arrojó un apoyo mayoritario a la investigación de juicio político en su contra. Ç

En el sondeo difundido la víspera, la cadena, que suele gozar de la preferencia del jefe de Estado por darle una cobertura generalmente favorable a su administración, informó que un 51 por ciento de los norteamericanos respalda que Trump sea acusado y destituido de su cargo.

Al mismo tiempo, un cuatro por ciento se mostró a favor de la pesquisa de juicio político, pero no de removerlo como presidente, y un 40 por ciento se opuso por completo a ese proceso.



Tales cifras representan un nuevo récord de apoyo al juicio político contra Trump, luego de que en julio pasado, un sondeo similar de la cadena mostró que el 42 por ciento estaba de acuerdo con que el gobernante fuera acusado y un 45 por ciento rechazaba tal medida.



Desde el día en que anuncié que me postulaba para presidente, nunca tuve una buena encuesta de Fox News. Cualquiera que sea su encuestador, apesta. Pero Fox News también es muy diferente de lo que solía ser en los viejos tiempos, expresó Trump este jueves en Twitter como reacción a esos resultados.



Con gente como Andrew Napolitano, que quería ser juez de la Corte Suprema y lo rechacé (ha sido terrible desde entonces), Shep Smith, Donna Brazile y otros, Fox News ya no cumple con Estados Unidos. Es tan diferente de lo que solía ser. áOh, bueno, soy presidente!, añadió el mandatario en el servicio de microblogging.



A su vez, Andrew Clark, funcionario de la campaña de reelección del jefe de la Casa Blanca, atribuyó el número récord de personas que apoyan la acusación a que fueron más los demócratas entrevistados que los republicanos e independientes.



Pero otros sondeos difundidos en los últimos días también evidencian un creciente apoyo al proceso contra el jefe de Estado luego de que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, lanzó la investigación de juicio político el pasado 24 de agosto.



Esa pesquisa está enfocada en los llamados que realizó Trump a Ucrania para investigar al exvicemandatario y candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter por los vínculos de este último con una empresa de gas natural.



Mientras el mandatario defiende ese pedido como un intento de luchar contra la corrupción, los demócratas consideran que se trata de un abuso de poder en el cual Trump presiona a un país extranjero para que investigue a un rival político.