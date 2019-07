Un muerto y 11 heridos en tiroteo masivo en Nueva York, EE.UU.

AP señaló que no se han realizado arrestos y que la policía no ofreció detalles sobre un posible sospechoso o si había más de un pistolero. (Foto: PL)

Una persona murió y otras 11 resultaron heridas durante un tiroteo masivo ocurrido en un evento comunitario en Brooklyn, en la ciudad estadounidense de Nueva York, informó este 28 de julio el Departamento de Policía de la urbe.

Los disparos estallaron anoche en un parque Brownsville, un vecindario ubicado en el este de mencionado ‘borough’ (distrito), durante un evento comunitario que atrajo a una gran cantidad de asistentes.



De acuerdo con la agencia estadounidense Associated Press (AP), las 12 víctimas alcanzadas por las balas incluyeron a un hombre de 38 años que murió al llegar a un hospital de la zona, según le informó un portavoz de la policía.



Otros reportes de prensa informaron que las fuerzas de primera respuesta llevaron a muchos de los lesionados a instituciones de salud del área, y que varios de ellos estaban reportados en condición grave esta mañana.



Tuvimos un terrible tiroteo en Brownsville que destrozó un evento pacífico en el vecindario. Nuestros corazones están con las víctimas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a esta comunidad segura y sacar las armas de nuestras calles, escribió en Twitter el alcalde de la urbe, el demócrata Bill de Blasio.



AP señaló que no se han realizado arrestos y que la policía no ofreció detalles sobre un posible sospechoso o si había más de un pistolero en el parque donde ocurrió el hecho.



Videos publicados en las redes sociales mostraron a las fuerzas del orden mientras despejaban a grandes grupos de personas fuera del área alrededor del centro recreativo después ataque.



Nuestra comunidad está de luto de nuevo. Deberíamos poder divertirnos en espacios abiertos sin miedo a la violencia. Respeta tu comunidad. Somos mejores que la violencia. Mis oraciones por todas las víctimas y sus familias, expresó en Twitter la senadora estatal Roxanne Persaud.



Según un canal local de la televisora CBS News, lo sucedido es el más reciente estallido de violencia en la mayor urbe del país, pues antes del tiroteo de anoche habían sido asesinadas o heridas por balas perdidas en las calles al menos 14 personas desde principios de junio.



Las noticias sobre tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, donde se estima que la población de 327 millones de habitantes posee un 46 por ciento de los cerca de 857 millones de armas de fuego existentes en el orbe en manos de civiles.



El Archivo de la Violencia Armada, un grupo sin fines de lucro que posee una base de datos sobre los hechos relacionados con esos artefactos, calculó que desde el inicio del año hubo 241 tiroteos masivos en el territorio norteamericano, incluido el de Brooklyn.