Una isla atrapada en un lente (+fotos)

Aliesky ha captado los valores naturales de diversas áreas de Cuba. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Cuando Aliesky del Río Leal llegó por primera vez a la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna de Sancti Spíritus, donde descubrió el entorno natural que guarda cada paraje de este sitio, supo que las temáticas medioambientales marcarían el rumbo de su vida profesional. Allí, en la piel de especialista en Propaganda y Publicidad aprendió los secretos más profundos de la naturaleza.

Con el paso del tiempo se adentró en este asunto; su destreza con las cámaras y su encanto por captar los mejores momentos del ambiente le permitieron formar parte del equipo Hábitat de la televisión cubana, experiencia que durante ocho años consolidó su quehacer. El joven yaguajayense se oxigenó de tales vivencias y hasta hoy no encuentra otra satisfacción que abordar las cuestiones medioambientales desde la fotografía y los materiales audiovisuales.

La calidad de los productos comunicativos de Aliesky, a través de Auge Audiovisual Productora, le permitió asistir al encuentro. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Para ello no ceja en el empeño de autoprepararse, de buscar información sobre las tendencias actuales que marcan el ritmo de estos medios a nivel mundial, así como del patrimonio que distingue a diversas regiones del país. Tanto es así que, junto a un grupo de amigos y apasionados por estas materias, integra un equipo que bajo el nombre de Auge Productora Audiovisual se encarga de mostrar los recursos naturales de Cuba.

Elegancia, perfección sin límites e indagación oportuna se entretejen en cada producto comunicativo que asumen estos realizadores; de ahí que el pasado mes de octubre Aliesky, en representación de su productora, tuvo la posibilidad de asistir al III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y del Caribe efectuado en Lima, Perú.

Y es que de sus manos emergen trabajos que muestran la conservación, recuperación, y preservación de las riquezas medioambientales y culturales de los sitios naturales, terrestres o marinos que constituyen las áreas protegidas de la nación.

“El congreso fue un encuentro entre delegaciones de los países que conforman la región, donde se expusieron los enfoques, formas de trabajo y las problemáticas que existen en estas áreas latinoamericanas y del Caribe. Se hizo mucho énfasis en los pueblos originarios y las luchas que llevan a cabo. También se insistió en las experiencias de las naciones que son vanguardias en la conservación, y cómo acercar esta perspectiva a las zonas de la región”, comentó Del Río Leal.

El participante mostró en la cita un audiovisual sobre los valores naturales de Cuba. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Los productos comunicativos que logra Aliesky fomentan la conciencia ecológica en la población y estimulan la identificación con la problemática del cambio climático, hecho que le facilitó el camino hacia este evento.

“Participo primero en la convención de medio ambiente, y allí el Sistema Nacional de Áreas Protegidas me invita a mostrar los audiovisuales que he realizado en función de la temática medioambiental. Al verlos, se acerca un miembro del comité organizador del congreso de áreas protegidas, se interesa y me hace la invitación para asistir al certamen, con el propósito de exponer los valores de las áreas protegidas de Cuba.

“Estaba limitado de tiempo. Disponía solo de 18 minutos para revelar las riquezas del país y decidimos concentrarnos en los principales valores que tiene Cuba, dígase las polimitas — exclusivas de la zona—, el zunzuncito, el cocodrilo cubano, es decir, no hablamos de un área específica, sino de las regiones que tenemos en la isla”, apuntó el realizador.

Ante la novedad del material, los participantes quedaron ávidos de información sobre el patrimonio natural de la Mayor de las Antillas. “Había mucha expectativa —agregó— cuando se presentó el audiovisual, porque desafortunadamente sobre el entorno ambiental de Cuba se conoce poco, y causó un excelente impacto. Las personas lo vieron, les llamó mucho la atención y se quedaron preguntando interioridades de nuestras áreas protegidas y sus valores”.

Este resultado responde al contexto actual, donde los individuos muestran un mayor interés por los asuntos relacionados con el medio ambiente. Y es que el acceso a la información a través de internet, la televisión y otros medios, posibilita que los receptores concienticen la necesidad de protección de estos recursos.

“Afortunadamente, desde un tiempo para acá ha habido un cambio respecto a la responsabilidad con la conservación de las áreas protegidas. No obstante, considero que es muy poco todavía lo que estamos haciendo, si tenemos en cuenta otros países, y creo que lo más importante es que todas las organizaciones de Cuba se unan y se enfoquen en la conservación del patrimonio natural”, explicó el productor audiovisual.

El encuentro acogió delegaciones de diferentes países de esta región. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Sin duda, una idea a la que se suman Aliesky y su equipo de Auge Productora Audiovisual. “Nos enfocamos totalmente en la temática medioambiental. Llevamos un tiempo realizando este tipo de obra y es una herramienta que pudiera servir de utilidad para divulgar la riqueza natural de Cuba, que es mucha”, refirió.

“Fue una excelente experiencia porque además conocí muchas personas, pude ver diferentes enfoques y aristas en torno a la conservación, y lo que hizo fue embullarme más a seguir creando sobre este tipo de temas, porque hay mucha avidez por conocer Cuba”, concluyó el joven.

Si hoy Aliesky del Río Leal apuesta por los asuntos medioambientales es porque siente con el corazón cada suspiro de la naturaleza y entiende cada uno de sus reclamos. Por mostrar la belleza del entorno natural de Cuba convierte el lente de sus cámaras en fiel guardián de sus pasos y para ensalzar su riqueza, se entrega con fuerza en cada uno de sus audiovisuales.