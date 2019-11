Universidad Lateranense distingue a Historiador de La Habana

Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana con la toga caracterísitca de la condición Honoris Causa de la Pontificia Universidad Laterense. (Foto: Alexis Rodríguez/Habana Radio)

El Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, ha sido distinguido con la condición de Doctor Honoris Causa de la Pontificia Universidad Lateranense. Esta casa de altos estudios, con sede en la extraterritorialidad vaticana de San Juan de Letrán, en Roma, Italia, fue denominada por San Juan Pablo II como “La Universidad del Papa”.

Leal dictó desde La Habana su Lectio Magistralis titulada: “Al Cardenal Jaime Ortega Alamino: el pastor y el hombre. Elogio de la virtud sacerdotal”.

En sus palabras, a transmitirse en la ceremonia que sucederá en el campus universitario lateranense, agradeció a la Conferencia de Obispos de Cuba por haberle propuesto y también a quien calificó como “amigo entrañable”, el Arzobispo Emérito de San Cristóbal de La Habana y a las autoridades académicas representadas por el Doctor Vincenzo Buonomo, Rector Magnífico de la Pontificia Universidad Lateranense.

La disertación del Historiador repasa la evolución en siglos de la Iglesia Católica y Apostólica en Cuba desde el encuentro de dos mundos en 1492 hasta nuestros días.

También evoca la relevante presencia de los tres pontífices en nuestro país: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco; y recuerda el cálido recibimiento a los papas de las autoridades cubanas, especialmente del Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ejército Raúl Castro, de los cuales considera haber sido un testigo privilegiado.

Leal exaltó las magníficas relaciones y puentes de diálogo tendidos entre la Iglesia Católica y el estado cubano.

“Recibo con humildad la toga que me habéis conferido – aseguró en su conferencia el Doctor Leal. El Cardenal Giovanni Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede, me dijo que en ella estaba el testimonio del particular afecto y benevolencia del Santo Padre Francisco”.