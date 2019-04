Urge teléfono para un niño enfermo

Cuenta que tiene un niño enfermo. No de un padecimiento común, pasajero o curable, sino del conocido como Piel de mariposa, nombrado en el mundo médico Epidermólisis Bulosa. Que necesita un teléfono para sus constantes gestiones con centros de salud y doctores, en aras de garantizar los tratamientos y atenciones, en extremo exigentes. Que ha encauzado su inquietud por los canales pertinentes, pero no aparece la solución a su demanda.

Yunieska Álvarez Gerabel suena desesperada en su carta a este apartado de correspondencia. Vive en la Calle 4ta. No. 21 (altos), entre 9na. y 13ra., zona de desarrollo Camino de La Habana, en Sancti Spíritus. “Personalmente he hecho dos solicitudes. La primera vez no fructificó, porque no había capacidad en mi zona de residencia. La segunda la hice con la dirección de mi mamá, por posibilidad; de esta última hace ocho meses y no he sido visitada ni he obtenido respuesta”.

Cansada de llamar a la dirección provincial del Gobierno, según escribía semanas atrás, la madre se sumergía en una y mil cavilaciones. Esperaba visitas o respuestas. Y demoró en llegar, pero llegó contestación. Miladys González Rodríguez, jefa del Grupo de Mercadotecnia y Comunicación en la División Territorial de Etecsa Sancti Spíritus, informó que antes de publicarse la misiva la inquietud fue recibida a través del Poder Popular Provincial; se orientó investigar por una comisión y así se hizo.

“A la mamá se le fue a visitar a su domicilio para darle respuesta, y coincidentemente en ese momento ella se personaba en nuestras oficinas, donde fue atendida por el Director General. Se pudo comprobar, y así se le explicó, que en su lugar de residencia, que es donde procede instalarle el servicio, las cajas terminales ubicadas a una distancia compatible con las normas técnicas establecidas tienen todos los pares ocupados. No hay pares disponibles”, especificó la fuente.

Agregó que están claros de que se trata de un caso especial, requerido de prioridad, y aseguró que debe esperarse a que se liberen capacidades para poder dar solución al problema. “Sería posible también cuando se acometan trabajos de ampliación o mejoramiento a la red, que requieren de un presupuesto no aprobado hasta ahora”, apuntó.

Escambray cuestiona: ¿Por qué tanta demora por parte de la oficina del Poder Popular adonde Yunieska remitió su queja? Tomando en cuenta lo delicado del asunto y la probable demora que podría implicar la situación actual, ¿no resulta factible alguna otra solución para el caso?