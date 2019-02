¿Vasos reci-chables?

Nadie sabe de dónde salen o no se quiere saber o, a lo mejor, se supone. Cuando el vaso desechable llega a la boca uno bebe y, como por instinto, se fija en el agua jabonosa que tiene enfrente el dependiente, en el cesto de la basura donde se zambullen muchos vasos más, en la vasija, para nada estéril, de donde sacan otros “limpios”. Con el recipiente entre los labios —aunque se beba— todavía uno se pregunta si los trabajadores por cuenta propia serán tan ecológicos que aquellos vasos seguramente cumplen el ciclo: desecho-recogida-reciclable.

Porque por más que se quiera aparentar nadie puede convencerme de que cada uno de aquellos vasos se usa solo una vez. No en Cuba; no en los puntos donde se venden alimentos o en los triciclos ambulantes donde se expende granizado.

Y no es por incredulidad —tampoco he visto nunca un nailon rasgarse ante mis ojos y que de él salgan pulcros los vasos plásticos—; pero dudo que los trabajadores por cuenta propia desembolsen 1 CUC por 10 vasos desechables cuando los sacan en las tiendas de Artex o que paguen igual cifra por similar cantidad en los mercados en los que se comercializan productos por moneda nacional.

Están prohibidos. Ni vasos desechables ni los que ahora se hacen rústicamente de botellas picadas. Ningún establecimiento puede vender alimento alguno en tales recipientes. No es capricho provinciano, ha sido norma nacional. Lo sostiene tajantemente Isara Alvarado Gómez, jefa del Departamento de Inocuidad e Higiene de los Alimentos y Nutrición del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología: “El que lo hace está cometiendo una violación de la las normas higiénico-sanitarias en cuanto a inocuidad de los alimentos.

“Se prohibió el uso de vasos de botellas picadas y de los desechables —argumenta Alvarado Gómez— porque suponen una fuente de trasmisión de enfermedades, sobre todo digestivas. Además, los envases rústicos al no tener bordes esmerilados impiden su correcto fregado y desinfección y constituyen un peligro potencial de accidentes”.

Se usaban —y aún se usan—, pero siempre ha constituido una violación de la Norma Cubana 456-2014, pues esta establece desde la obligatoriedad de utilizar envases destinados solo para la alimentación hasta la especificidad de que sean diseñados con facilidades para su limpieza.

Y tales desacatos cotidianos no han pasado impunes. Al menos la también licenciada en Higiene y Epidemiología asegura que cuando se han detectado infracciones de la legislación se han aplicado decretos que han llegado hasta la paralización de los servicios. No obstante, asegura la propia fuente: “Son los menos, pero aún quedan”.

El gardeo no depende únicamente de salud; la responsabilidad recae también en los inspectores estatales, en los organismos que rectoran y deben controlar el trabajo por cuenta propia, en los propios trabajadores no estatales que deben tener escrúpulos para no comprometer la salud de nadie.

Claro está, no se trata de sacar la vajilla de la casa para el portal del merendero; pero tampoco improvisar con la higiene. Tales recipientes se usan —y pueden ser algunas de las respuestas— porque en ninguna tienda te expenden al por mayor utensilio alguno para sustentar el negocio; porque resulta más barato pagar 5 pesos por una botella picada que 9 o 13 por un vaso industrial, cuando los hay; porque es más económico pagarle al viejito por aquellos vasos desechables fregados como nuevos.

Me aterra pensar que se pudiese clonar por tierras espirituanas aquel suceso villaclareño que denunció meses atrás Vanguardia, el periódico local: par de personas fregando vasos en el arroyuelo del Arcoiris presuntamente para ir a parar, luego, en los establecimientos por cuenta propia.

Y hay aquí también un panorama que horroriza: personas zambulléndose en latones de basura; cestos que se llenan y se vacían luego —imagino que no precisamente para Materias Primas—; gente recogiendo vasos en cualquier lugar… Ojalá sea por una vocación salubrista esa recogida voluntaria y que esos vasos no sean los mismos que, después de rodar por las calles, luzcan relucientes en los mostradores sin que nadie sospeche que han sido reci-chables.