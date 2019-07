Venezuela por agenda de paz en diálogo político con oposición

‘Estamos hablando de una agenda de acuerdos parciales para el beneficio de Venezuela, ya basta de conflictos estériles’, aseguró el mandatario. (Foto: PL)

El Gobierno venezolano ratifica este 9 de julio su apuesta por una salida pacífica en los diálogos con la oposición, propiciados por Noruega con sede en Barbados.

De acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, la propuesta presentada por la delegación gubernamental incluye seis puntos con temáticas de primer orden para la recuperación del país.



‘Estamos hablando de una agenda de acuerdos parciales para el beneficio de Venezuela, ya basta de conflictos estériles’, aseguró el mandatario.



Durante la primera jornada de la ronda, este lunes, las partes desarrollaron una sesión de cinco horas en pos de la no violencia y de la consolidación de un diálogo constructivo para el país, resaltó Maduro.



‘Ha llegado la hora de ponernos de acuerdo y de dibujar un camino de paz y de recuperación para Venezuela’, señaló además.



El dignatario rechazó asimismo el informe sobre la situación del país presentado por la alta comisionada de la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.



‘Venezuela no siente ninguna presión, es un papel mal escrito que no expresa la verdad, es rechazado por el mundo’, sentenció en referencia a la postura de desacuerdo expresada por Estados como Rusia, China, Turquía, Belarús, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia.



El mandatario lamentó la relatoría final de la alta enviada a la vez que llamó a corregirlo.



‘Ya Venezuela a través de la cancillería, exigió una rectificación de las mentiras, falsedades, del informe leído por Bachelet, y yo estoy enviando personalmente una carta a la comisionada con varias verdades’, subrayó.



La misiva, dijo, será pública en los próximos días en la ciudad de Ginebra, Suiza, sede de la Oficina.



Este lunes, Maduro, anunció además que el embajador indio por la paz Gurudev Sri Sri Ravi Shankar servirá de mediador en el proceso de diálogo político, luego de un encuentro con el también activista en el Palacio Miraflores, sede del Ejecutivo.