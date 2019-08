Venezuela resistirá y vencerá bloqueo de EE.UU., asegura Maduro

Maduro expresó que este país libra una dura batalla por el derecho a vivir y a existir como nación libre e independiente.

El presidente Nicolás Maduro ratificó este 14 de agosto que Venezuela está preparada para resistir, avanzar y vencer el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En su cuenta oficial en Twitter el mandatario señaló ‘es una batalla por la Paz de la Patria y el futuro de nuestra irrenunciable independencia’.



Más adelante expresó que este país libra una dura batalla por el derecho a vivir y a existir como nación libre e independiente.



Maduro anunció la víspera que hasta el momento se recogieron un millón de firmas en la jornada contra el bloqueo económico norteamericano que desde el pasado 10 de agosto se desarrolla en las plazas Bolívar de todo el país.



Cientos de venezolanos hacen filas todos los días en los lugares donde se establecieron las cartillas que se entregarán a Naciones Unidas como reclamo del pueblo a la suspensión de las medidas coercitivas de la Casa Blanca.



La jornada denominada #No More Trump! #No Más Trump!, concluirá el 10 de septiembre, como rechazo a la orden ejecutiva emitida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con la cual pretende congelar los activos de Venezuela en territorio norteamericano.



Mientras, movimientos de solidaridad, Gobiernos y partidos progresistas de Alemania, Brasil, Portugal, China, Rusia, Namibia, Francia, Uruguay, Bolivia y otros se sumaron a la recolección de firmas.



Desde que iniciara la campaña no han cesado las muestras de solidaridad de países de todo el mundo reafirmando su apoyo a la Revolución bolivariana y a Maduro.