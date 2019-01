Venezuela rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos (+fotos)

«Nuestro apoyo y solidaridad al Presidente Nicolás Maduro ante los intentos imperialistas para desacreditar y desestabilizar a la Revolución Bolivariana», así dijo el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante la injerencia del gobierno de Estados Unidos que pretende instalar un gobierno títere en Venezuela.

El gobierno de Donald Trump ha dirigido un golpe de Estado en la nación bolivariana y designado un presidente interino, que además de una acción injerencista es anticonstitucional.

En este escenario Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, anunció hoy la decisión de terminar las relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, como respuesta a las pretensiones de Washington de imponer un Gobierno paralelo en la nación sudamericana, destaca PL.

Frente a la congregación popular reunida en los alrededores del Palacio Miraflores, el Jefe de Estado venezolano rechazó las acciones de la oposición nacional y el Ejecutivo estadounidense luego de la autojuramentación como mandatario encargado de Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, parlamento que se encuentra en desacato, y que obedece a las ordenes imperiales.

«El Gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para imponer un golpe de Estado con un gobierno títere en Venezuela», dijo Maduro. El mandatario precisó que el personal de la embajada estadounidense dispondrá de 72 horas para abandonar el país.

Asimismo, aseveró que el pueblo venezolano no quiere volver a la época de intervenciones promovidas por Washington y ante los intentos por dirigir una operación golpista en el país, ordenó romper relaciones diplomáticas con la nación norteña.

El anuncio ocurre pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela.

Telesur reseña que la acción de la derecha opositora, dirigida por el Gobierno de Estados Unidos y con el auspicio de la OEA, la cual también reconoció a Guaidó, además de ser consecuencia de una flagrante acción injerencista del actual Gobierno estadounidense es un acto totalmente inconstitucional, pues no existe en la Carta Magna venezolana la figura de un presidente interino.

Frente a la masiva movilización del pueblo venezolano en apoyo a su legítimo dignatario, Maduro denunció a Estados Unidos al decir que lo llama dictador y ahora quiere imponer, mediante un golpe de Estado, a un presidente que no ha sido electo por el pueblo. Tienen la ambición por el petróleo, el gas y el oro. Les decimos: esas riquezas no son de ustedes, son del pueblo de Venezuela y así será para siempre”, advirtió, y agregó: solo el pueblo venezolano pone y quita presidentes.

Maduro realizó un llamado a la calma de la población: Nervios de acero, calma y cordura (…) aquí no se rinde nadie y vamos a la victoria de la paz, aseveró.

La flagrante injerencia de Estados Unidos tuvo una nítida expresión en su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien hizo un llamado a militares venezolanos y fuerzas de seguridad a apoyar la democracia, para respaldar a Guaidó. El día antes, el vicepresidente Mike Pence, sin tapujo alguno, había convocado a los opositores a manifestarse en las calles de la capital venezolana.

Ante el intento de la asonada golpista la unión cívico militar de la Revolución Bolivariana se expresó en defensa de la constitucionalidad y la soberanía de la nación. El ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseveró este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está comprometida con la defensa de la soberanía nacional y la Constitución del país. A través de su cuenta en Twitter, Padrino López afirmó que «los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley».

La Armada Bolivariana respaldó la posición del ministro al ratificar su apego a la Constitución venezolana y su lealtad al presidente Nicolás Maduro, electo en mayo de 2018 con el 67 % de los votos para el período 2019-2025

Lo que ha hecho la Asamblea Nacional en desacato acarrea una acción penal. La sala de lo constitucional ha pedido al ministerio público que la fiscalía actúe ante esa entidad y los organizadores de este golpe de Estado para juzgar el hecho por delito contra la Patria y la Constitución, con el agravante de complicidad con un gobierno extranjero, eso está en las leyes venezolanas, dijo a Telesur la abogada constitucionalista Olga Álvarez. El pueblo en las calles está exigiendo que se haga justicia por el intento de usurpación de las funciones del presidente electo democráticamente, desconociendo el poder ciudadano, desconociendo el estado de derecho.

Han mentido, han hecho un teatro que en derecho no existe. Guaidó se autojuramentó frente a sus seguidores y no ante autoridades públicas, porque no podía hacerlo, pues para eso tendría que emerger de las elecciones. Olga Álvarez explicó que por eso no puede ser reconocido por ningún organismo internacional. Y es que Guaidó ha sido designado por Estados Unidos.

Los países que lo han reconocido son los del «cartel de Lima», que tampoco tienen personalidad jurídica para actuar como bloque, es parte de un plan para acabar con la identidad latinoamericana, para impedir defender la Patria Grande de Bolívar. Hace menos de 24 horas, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro dijo que no quiere una América bolivariana, no es un plan solo contra Venezuela, sino también contra Nuestra América, la que defendió José Martí; es contra los pueblos.

Esa complicidad hizo que tras el reconocimiento al supuesto mandatario interino venezolano por parte del organizador de este golpe de Estado, el gobierno de Donald Trump, los países del también autoproclamado Grupo de Lima: Paraguay, Brasil, Argentina, Canadá, Colombia, Brasil, Chile y la OEA, reconocieran a Guaidó.

Pero la comunidad internacional no ha errado y se ha pronunciado por la legitimidad de Nicolás Maduro al frente del pueblo que lo eligió. Evo Morales, se pronunció en su cuenta de twitter: «Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano Nicolás Maduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de EE.UU». También el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, manifestó su apoyo y respaldo frente a los ataques de la oposición venezolana.

El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no prevé cambios en su política exterior con respecto a Venezuela y reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo. El portavoz precisó que la administración federal mexicana se mantendrá firme en su política de no intervención en los asuntos internos de Venezuela.

Desde Rusia, el senador del Consejo de la Federación de ese país, Andréi Klímov, aseguró que el Gobierno del presidente Vladimir Putin no prevé ningún cambio en la política exterior del Kremlin con respecto a Venezuela.

De la misma forma, los movimientos sociales se han manifestado en respaldo de Maduro. El Frente Brasil Popular que reúne una serie de organizaciones políticas le brindó su apoyo mediante las redes sociales: «El imperialismo actúa hoy con fuerza total contra la soberanía de Venezuela. Todo el respaldo de los movimientos sociales de Brasil al presidente Nicolás Maduro», se lee en su comunicado. Movimientos de esas características se reunieron en la embajada de Venezuela en Bulgaria para externar su solidaridad al pueblo del hermano país a su legítimo presidente, Nicolás Maduro.