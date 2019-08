Rechazan en Venezuela declaraciones de John Bolton

Delcy Rodríguez, puntualizó que respalda la visita del ministro de Defensa Vladimir Padrino, a Rusia. (Foto: PL)

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este 16 de agosto las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, sobre los miembros de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En declaraciones públicas tras una reunión de gabinete ministerial, la funcionaria manifestó su repudio a las más recientes declaraciones de Bolton, quien aseguró que la fidelidad de las FANB al Gobierno venezolano, está condicionada por presiones y torturas físicas contra sus miembros.



El asesor de la Casa Blanca, citó además un artículo del The New York Times donde asegura que el presidente, Nicolás Maduro, usa ese cuerpo militar para retener el control del Estado, difamaciones repudiadas por varios funcionarios bolivarianos.



Rodríguez, puntualizó que respalda la visita del ministro de Defensa Vladimir Padrino, a Rusia y la firma de los convenios técnicos-militares con Moscú.



Por otro lado, recalcó que la nación bolivariana trabaja en la consolidación de su autonomía alimentaria y el fortalecimiento de los convenios con el sector público y privado para asegurar los abastecimientos a la población.



Felicitó la participación masiva del pueblo en la jornada de recolección de firmas #NoMoreTrump (No más Trump), que inició el pasado 10 de agosto en rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra esta nación suramericana.