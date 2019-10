Vicepresidente de Cuba: Son medidas que benefician a todo el pueblo (+fotos y video)

El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, junto a varios ministros y directivos de organismos responden a opiniones de la población sobre la información ofrecida en la Mesa Redonda de este 15 de octubre

“Son medidas que benefician a todo el pueblo”, dijo al iniciar el programa televisivo, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República. Se han recibido disímiles inquietudes y opiniones sobre los temas presentados en la Mesa Redonda de este 15 de octubre.

En ese sentido, reiteró que se pierde una cifra significativa de divisas que es importante rescatar en el país, y que las nuevas medidas permitirán mayores facilidades de compra a la población.

Hay algunas preocupaciones por parte de los trabajadores por cuenta propia, pero reiteramos que es una medida que beneficia a todo el pueblo, señaló el vicepresidente cubano.

Añadió que se ha previsto el tema de los créditos bancarios, “pero necesitamos abastecer nuestro mercado. En el momento oportuno serán anunciadas otras medidas, como crédito a consumo, o créditos a plazos”.

Los precios serán asequibles para las personas que tengan acceso a dólares o pesos convertibles cubanos (CUC), porque se debe tener en cuenta los índices de formación de precios y los precios a escala regional.

No se va a prohibir la importación de estos artículos por aquellas personas que los van a buscar a otros países; se trata de respaldar la demanda interna, y se avanzará con la gradualidad. Se mantendrán las tiendas en CUC y la línea económica, pero debemos tener claro que estas medidas benefician a todos, y contribuirán a recuperar la industria y el mercado nacionales, explicó.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia y la necesidad de materias primas, se estudian los mecanismos para cuando tengamos condiciones.

“Es preciso esclarecer que esta apertura no es para que las personas abran negocios en el país; no permitiremos acaparamientos y la especulación, y como mismo hicimos con el aumentos salarial, habrá una estricta vigilancia para que no haya reventa y especulación.

“La idea no es importar esos productos para revenderlos o hacer negocios, sino para satisfacer las necesidades de la familia, esas conductas no las permitiremos”, aclaró Valdés Mesa.