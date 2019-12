Víctimas reclaman en Chile la prometida reparación ocular

Una protesta de mujeres en Chile contra el uso de las balas de goma durante las manifestaciones. (Foto: Getty)

La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular reclamó al gobierno de Chile una reparación efectiva a las personas perjudicadas y justicia con los responsable de esas acciones represivas.

Marta Valdés, vocera de esa organización, declaró que aunque el 11 de noviembre pasado el gobierno anunció un programa de reparación ocular para las víctimas de violencia de Estado, hasta ahora solo se mantiene la promesa pues la ayuda no ha llegado a los afectados.

En diálogo con Radio Universidad de Chile, Valdés señaló que las víctimas de trauma ocular todavía no ven esa reparación e incluso ninguna autoridad se ha entrevistado con ellas y no se ha hablado de una reparación real.

Advirtió que “son mutilaciones para toda la vida, hay muchos jóvenes con trauma ocular que no pueden seguir estudiando, hay muchos que no van a poder ejercer sus trabajos porque dependen absolutamente de la vista y, de esas reparaciones, el Gobierno no ha hablado”.

Igualmente denunció que tampoco se ha hecho nada por sancionar a los responsables, y advirtió que “el hilo se corta por lo más débil” porque se apunta a los carabineros que cometen esos desmanes, pero ellos reciben órdenes superiores.

Al respectó consideró que el gobierno no ha tomado medidas contra el general director de Carabineros, Mario Rozas, y puntualizó que ya el presidente Sebastián Piñera debía haberle pedido la renuncia.

Marta Valdés también cuestionó duramente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, pues a su juicio ha seguido la misma línea de su antecesor, Andrés Chadwick, y el cambio hecho por el presidente no fue más que un maquillaje.

Añadió que “bajo su administración como ministro del Interior, siguen ocurriendo traumas oculares, entonces cambiamos el nombre del ministro del Interior, pero la conducta de represión y violaciones a los derechos humanos continua igual”.

La vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular llamó a la ciudadanía a no desentenderse de lo que está pasando y a no olvidar a las víctimas de la violencia de Estado.

Cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que más de 350 personas han sufrido traumas oculares producto de la represión de Carabineros lo que ha sido denunciado a nivel nacional e internacional, pero las cifras de personas heridas a continuado aumentando.