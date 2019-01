Villa Clara optimista para segundo juego de la final de la pelota cubana

Más adelante, en conferencia de prensa, dejó claro que ‘este enfrentamiento es de siete juegos a ganar cuatro, esto no se acabó, no hay nada decidido’.

Es solo el primer partido. Nuestro abridor -el derecho Alaín Sánchez- no se presentó bien, no tenía control y le conectaron con facilidad, y además se jugó mal a la defensa, explicó el técnico de los anaranjados.

Villa Clara cayó este sábado por paliza a manos de Las Tunas y muchos escépticos pronosticaron que pudieran sufrir una barrida en la serie, mucho más si recordamos que mañana abrirá por los tuneros el zurdo Dariel Góngora, quien logró derrotar en cinco partidos a los anaranjados durante la temporada regular.

La serie regular es una cosa, y la final es otra muy diferente. Mañana saldremos a ganar y veremos si tenemos que hacer algunos cambios para enfrentarnos con más opciones a Góngora, remarcó.

Sobre la posible inclusión en el equipo del slugger Alfredo Despaigne, superestrella en el béisbol profesional japonés, Paret dijo que no había una decisión tomada.

Me enteré apenas ayer (que Despaigne estaba disponible). Pronto tenemos que tomar una decisión. Es un gran pelotero, lo queremos en el equipo, pero no sabemos si está entrenando o no, si está en forma, explicó.

Si Villa Clara lograra revertir la situación y se corona campeón del campeonato, Eduardo Paret se convertiría en el onceno manager de la historia que logra el título en su primer año como timonel.

De acuerdo con las estadísticas de Arnelio Álvarez, los dirigentes que lograron coronarse en su primer año fueron Fermín Guerra (Occidentales, 1962), Ramón Carneado (Industriales, 1963), Miguel Domínguez (Henequeneros, 1970), Carlos Gómez (Ganaderos, 1976), y Cándido Andrade (Sancti Spíritus, 1979).

Igualmente lograron la proeza Jorge Fuentes (Vegueros, 1982), Pedro Jova (Villa Clara, 1993), Pedro Medina (Industriales, 1996), Alfonso Urquiola (Pinar del Río, 1998) y Antonio Pacheco (Santiago de Cuba, 2005).

Este domingo, Villa Clara intentará empatar la final del béisbol cubano, cuando enfrente a Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella desde las 14:15 hora local.