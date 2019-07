Vivir el verano en Sancti Spíritus: Bajo el manto de la naturaleza (+fotos)

Los visitantes disfrutan de los flamencos rosados en el mini zoológico de Flora y Fauna, en Meneses. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

La Empresa Provincial para la Conservación de la Flora y la Fauna en Sancti Spíritus, recientemente declarada Vanguardia Nacional, ofrece un producto turístico de calidad. Visitantes nacionales y extranjeros acuden a sus instalaciones durante este verano

Atraídos por el mito del mambí que después de haber sido herido en un combate frente a las tropas españolas en el lugar conocido como Abras Grande, logra escabullirse hasta el río Jatibonico del Norte, se interna en el monte para no caer prisionero y sobrevive por más de 20 años cual Robinson Crusoe, así llegan este verano cientos de visitantes hasta el ranchón que lleva por nombre El Pelú de Mayajigua, en honor a tan legendaria figura.

Es ese un ejemplo claro del complemento historia-recreación, que ofrece la Empresa para la Conservación de la Flora y la Fauna en el territorio de Yaguajay y donde, además del senderismo con escala hasta el sitio que resguarda la imagen del ermitaño esculpida junto a su perra jíbara, los excursionistas pueden disfrutar de paseos a caballo, baños en distintas partes del río y variadas ofertas gastronómicas, así como de la apreciación, desde distintos escenarios, de aves y plantas, algunas endémicas.

Varios animales conforman la colección que se muestra a los visitantes. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Inmersos en un mismo propósito, el de la recreación sana por la que tanto aboga la dirección del país, residentes en Sancti Spíritus, Villa Clara, Ciego de Ávila y hasta en otras provincias, comparten su espacio con los turistas extranjeros que llegan cada día hasta allí para deleitarse con las bondades de un entorno que los envuelve y los complace.

RANCHO QUERETE

Para Carlos García Rodríguez, el administrador de Rancho Querete, una de las unidades más demandadas de la provincia, con seguidores que vienen de cualquier parte en busca de sus pocetas de aguas cristalinas y de la excelencia en la elaboración de comidas de la cocina tradicional, resulta muy difícil mantenerse inactivos en este verano. La escasez de lluvia en la zona norte redujo al nivel cero el agua del río, se agotó la fuente de abasto y sin áreas de baño no hay visitantes.

En el área de baño ubicada en el centro El Pelú de Mayajigua los asistentes disfrutan de las bondades naturales. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

“Hasta el 27 de septiembre del año pasado tuvimos agua en el río, —comenta Carlos—, eso nos permitió desarrollar el verano y por concepto de entradas atender a 14 276 visitantes, desde entonces estamos secos, como también pasó en el 2014 y el 2015. En el 2017 las lluvias asociadas al huracán Irma nos beneficiaron mucho, pero sucede que el área de uso público de este centro está sobre una fragua y hasta que no se llene y reviente, los manantiales no brotan para alimentar el cauce que abastece no solo a Rancho Querete, sino también a la Cueva de Valdés y a la Solapa de Genaro, otros dos sitios destinados al turismo de naturaleza en la región”.

Por lo pronto los trabajadores de esta unidad continúan inmersos en la reparación de los distintos escenarios recreativos para, en cuanto aparezca la lluvia y se reactive el río, comenzar a promocionar la unidad para recibir a los turistas.

DE LA VALLA DE GALLOS AL MINIZOOLÓGICO

El Centro Recreativo ubicado en el kilómetro 1 y medio de Menéses y el Chalet Los Álamos, ambos de Yaguajay, se suman a las ofertas del verano que organiza la propia Empresa para la Conservación de la Flora y la Fauna en la provincia, la cual incluye, además, otros espacios como: Lomas de Banao, la finca Las Sabinas, el Hoyo del Naranjal —vinculado al próximo evento Turnat 2019— y la unidad de Tunas de Zaza. Con iguales propuestas están la Estación Biológica Lomas de Fomento y el restaurante ubicado en áreas de la Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía de Sancti Spíritus.

Pero, sin lugar a duda, uno de los espacios recreativos más demandados en esta etapa estival es el minizoológico radicado dentro del área protegida de Jobo Rosado, el cual comparte espacio con la Valla de Gallos, el restaurante, parrillada y cafetería, así como el umbráculo que atesora una amplia colección de especies de plantas exóticas de las que habitan dentro de la extensa zona de bosque categorizada para su conservación y manejo.

Las peleas de gallo acaparan la atención de los turistas. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Para Elena Rodríguez Díaz, la administradora del Centro Recreativo perteneciente a la UEB de Aseguramiento, el éxito de la demanda está en atender con calidad a cada uno de los clientes. “Nos visitan círculos de abuelos, estudiantes, turistas nacionales y de otros países que gustan mucho de la naturaleza y los safaris, trabajamos todos los días, pero una de las principales atracciones aquí son las peleas de gallos, con protección, para que los animales no se dañen, esa modalidad siempre tiene un público.

Por José Rolando Delgado Rodríguez, director de Conservación y Turismo, Escambray supo que la Empresa trabaja en un programa para desarrollar otras zonas con posibilidades de ofrecer un producto turístico vinculado al entorno. Tal es el caso de la Sierra de Las Damas, cerca de Guayos, donde ya se realizan acciones para crear una infraestructura asociada a los servicios gastronómicos con un área de baño, que, aunque no quedará lista para este verano, será otra opción en próximas etapas.

El río Jatibonico del Norte baña con sus aguas en cascadas las pocetas dispersas por el lugar. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

“Con mirada de futuro y sin perder el vínculo con lo bello y lo natural, la Flora y Fauna crecerá con nuevas instalaciones vinculadas a la recreación —explicó Rolando—, tenemos en proyecto el mariposario, en la zona de Jobo Rosado, y en el sur de la provincia, un mirador que estará en la loma del Jigüe, en el Valle de los Ingenios, pero todas formarán parte de nuestra misión: la de conservar y proteger el medio ambiente y hacer que perduren y se multipliquen las especies que lo habitan”.