Campamentos de Verano regresan por toda Cuba

El intercambio entre jóvenes de una provincia y otra se hará en la rotación de agosto. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Miles de estudiantes y jóvenes trabajadores y combatientes participarán en los Campamentos de Verano, que abrirán sus puertas desde mañana hasta el lunes próximo en las 15 provincias cubanas y el municipio especial, y volverán a la carga en agosto venidero.



A vivir intensamente, a disfrutar cada instante a plenitud invita, como el verano mismo, esta cuarta temporada, aseguró a la ACN Mai-Lin Alberty Arozarena, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y calificó el proyecto de oportunidad para el aprendizaje, el aporte socioeconómico, la recreación sana y útil y el intercambio juvenil.



Desde su estreno, en julio de 2016, el éxito ha sonreído a esta bien pensada propuesta, que edición tras edición, no ha hecho sino crecer y perfeccionarse, aseguró la dirigente juvenil, y agradeció el apoyo del gobierno y demás autoridades de cada territorio, así como también de los organismos, empresas e instituciones.



Si el verano anterior lo novedoso fue la manera de “cruzarse” las provincias, esta vez lo que hará la diferencia es que en la rotación de agosto serán, no uno, sino tres campamentos por territorio, en todos los casos centros educacionales en óptimas condiciones para acoger a los vacacionistas.



Y es que a los institutos politécnicos, escuelas pedagógicas, preuniversitarios vocacionales de Ciencias Exactas y otras instituciones docentes escogidas como villas para la etapa de julio, se sumarán el mes que viene en cada provincia dos centros universitarios: uno del Ministerio de Educación Superior y otro adscrito al Ministerio de Salud Pública, explicó.

La miembro del Buró Nacional de la UJC que atiende la esfera educacional, puntualizó que el intercambio entre provincias se hará en la rotación de agosto, mientras en la que está a punto de comenzar la fiesta será en casa, es decir, que cada campamento recibirá a jóvenes de su territorio.



Son muchachas y muchachos destacados en el estudio, el trabajo, la defensa de la Patria, recalcó Alberty Arozarena, y habló de los Campamentos de Verano como reconocimiento y estímulo, una manera de premiar trayectorias de vida sobresalientes y un año de mucho esfuerzo.



Algo así debe dar cabida a todos, subrayó, y en ese sentido afirmó que representados estarán los movimientos y organizaciones estudiantiles y juveniles, y que entre los trabajadores escogidos, los hay de las más importantes ramas de la producción y los servicios y, además, del sector no estatal.



Inolvidables prometen ser estos días, pues el programa tiene de todo: paseos, labores productivas y en favor del medio ambiente, visitas a lugares de interés socioeconómico, científico, cultural, recreativo y a escenarios de relevantes acontecimientos, para allí encontrarse con la historia y -¿por qué no?- con sus protagonistas.



Vacaciones y playa son casi sinónimos para los cubanos y tiempo habrá para más de un chapuzón, como también para la formación vocacional y orientación profesional y para interactuar con la gente, lo mismo en un hogar de ancianos o de niños sin amparo familiar, que en un proyecto sociocultural en la comunidad, expresó.



Mencionó, además, excursiones, acampadas, rutas, festivales deportivos y de ciencia y tecnología, ferias, concursos, talleres, conferencias, encuentros de conocimientos, pero aclaró que cada territorio guarda “bajo la manga” no pocas iniciativas y propuestas y está decidido a ir por más en este tórrido verano.