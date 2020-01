59 SNB: Camagüey regresa a la final 29 años después

Yariel Rodríguez ponchó a siete en ocho inning y ganó el juego. (Foto: ACN)

Quienes madrugaron hoy en el estadio Cándido González de esta región al oriente de Cuba no olvidarán la jugada de Alexander Ayala que significó el retorno a una final de Serie Nacional del equipo Camagüey.

‘No fue un gran partido a la ofensiva pero tenía que cerrar la raya para evitar el extrabase y no ser sorprendido por la conexión, solamente volé.



‘Es locura vamos por la final a darle el alegrón al pueblo camagüeyano’, así describió precisamente la oportunidad el antesalista, miembro del equipo nacional.



La victoria de la novena local ante Industriales, significó la tercera en línea para avanzar en el primer play off semifinal de la mano de varios héroes, cuyo accionar dio al traste con el marcador al cierre del noveno inning de tres carreras por dos.



‘El triunfo es de todos, ahora a salir a buscar esa final; pienso que cualquiera pudo haber ganado, entonces mi respeto al equipo de la capital’ comentó el mánager local, Miguel Borroto, quien no adelantó estrategia alguna para la definición del campeonato.



Aunque sorprendidos varios ante la decisión de traer para cerrar a Lázaro Blanco, el primer lanzador del staff del país, el propio lanzador declaró que ‘ya cuando se empató el juego sabía que iba a relevar en caso de que hiciera falta, este era el juego no hay mañana, y la experiencia me ayudó’.



Previo a las postrimerías Yariel Rodríguez sostuvo un pulso ante el lanzador rival Briant Chi quien había apenas permitido una anotación antes de ceder su puesto al relevista Andy Rodríguez, finalmente perdedor del partido.



‘Me basé en la velocidad con un pico de hasta 96 millas, nunca me confié ante los rivales, trabajé con el psicólogo para buscar tranquilidad en el box.Estaremos en la final y esperamos por el campeonato’ precisó Rodríguez, ganador del encuentro.



Dos de los peloteros de refuerzos resultaron decisivos a la ofensiva con sendos batazos claves en la séptima entrada que trajeron el empate y la ventaja.



Santiago Torres y Yorbis Borroto quienes declararon sentirse ‘orgullosos de estar en un equipo tan unido, yo en lo particular que recibí toda la confianza para dar el batazo y luego hacer un buen corrido desde segunda para anotar’ sentenció el propio Torres.



La fiesta en la provincia de Camagüey se extenderá hasta la llegada de la gran final, ‘porque mira como está el pueblo abarrotado en el estadio y con un sentimiento enorme por lo que hacemos.



‘Para mí es un regreso muy feliz a la pelota cubana’, comentó al cierre Leslie Anderson con protagonismo en la semifinal.



Camagüey espera por el vencedor de la otra disputa que marcha con ventaja para Matanzas sobre Las Tunas, en una definición de campeonato que se le hace esquivo desde el año 1977 cuando Granjeros conquistó el cetro del beisbol de la mayor de las Antillas.