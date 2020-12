Uno no juega por estar en el primero, pero esto que está pasando es el resultado del trabajo que hemos hecho, señala Eriel. (Foto: Oscar Alfonso)

En la jornada dominical el equipo de Sancti Spíritus aprovechó la oportunidad de jugar con el líder Granma, lo barrió y asaltó la cima. Ahora, como ganador de esa subserie particular, está en el primer lugar de la Serie Nacional en su versión 60 y tiene casi en las manos uno de los boletos a la postemporada.

De ahí que la habitual conferencia de prensa se enfocara en esos y otros temas de cara a los cruces.

El manager de los Gallos Eriel Sánchez León evaluó como muy satisfactorio el resultado. “Fue un resultado excelente, no es secreto que estábamos jugando con un equipo que se ha mantenido por mucho rato en el primer lugar , que tiene grandes figuras a pesar de que no cuenta con algunos de sus mejores jugadores, pero han sabido mantener con disciplina, entrega en el terreno y disposición esa racha de victorias, ganarle los dos juegos no estaba previsto, una división hubiera sido algo satisfactorio, pero teníamos también la posibilidad de contar con nuestros dos principales lanzadores.

“Desde el primer momento dije que lo que me hacía falta era tratar de que jugara con garra y después me atreví a decir de que lucharíamos por estar en el cuarto, quinto o sexto puestos, nunca estar ni en el primero ni en el último; uno no juega por estar en el primero, pero esto que está pasando es el resultado del trabajo que hemos hecho”.

Tres derrotas seguidas, ¿pudo pensarse en un mal momento?

“No estamos pasando por ningún mal momento, todos los equipos pierden, pero luego de eso, en la reunión de trabajo que hacemos todos los días, esta vez invitamos a las principales figuras del equipo y hablamos de muchas cosas y así salimos al terreno sin pensar en una posible racha negativa que podía acercarse. Le hemos inculcado que debemos ir al juego de pelota a que nos ganen, no a perderlo, o sea hacerlo todo bien para que el equipo contrario tenga que exigirse y luchar para ganarnos”.

Clasificación a las puertas y manejo del pitcheo

“Desde el principio dijimos que en el juego 45 tomaríamos decisiones de cómo rotar con menos lanzadores según las condiciones, era necesario porque teníamos un quinto abridor que estaba como flotado, hablamos con las principales figuras sobre todo con Yuen Socarrás y Yamichel Pérez, y estuvieron muy de acuerdo en rotar cada cinco o seis días, no hay niveles de cansancio y estamos llegando al cierre de la primera etapa en perfectas condiciones”.

Lo colectivo por encima de lo individual

“Ninguno de ellos está manejando récord y todos están pensando en equipo. Socarrás, por ejemplo, ha tenido juegos en la mano con un pitcheo excelente y no ha podido ganar, le hemos dicho e inculcado de que piense en el próximo. Ningún pelotero se nos ha acercado a hablar de eso, si el momento se da y los récords están alcanzables podemos dar la posibilidad para que se logre, pero creo que hay que felicitarlos a ellos porque ninguno se ha acercado buscando récord. El récord es el equipo. Casi ningún jugador está entre los primeros en diferentes departamentos y eso es lo que dice que es fruto de un trabajo colectivo y no de individualidades, eso es digno de reconocer”.

Tras la clasificación…

“La matemática va diciendo cosas, dice que el noveno puesto tiene que ganarlos todos para llegar a 46, y nosotros tenemos que ganar cuatro, pero ese noveno y el resto se enfrenta entre sí, eso dice la matemática fría y siempre va a ganar uno y a perder el otro y no nos vamos a mover mucho. Si la subserie de Las Tunas nos da esa posibilidad, valoramos cómo los lanzadores se pueden sentir mejor si con tres o cinco innings y buscar que se sientan cómodos. También trataríamos de darle un poco de descanso a los jugadores de posición pero nunca que se vayan mucho del terreno y a los pitcher no exigirle tanto”.

“Ante Cienfuegos, que sería la subserie del próximo año, trabajaríamos en base al cruce, no para victorias y derrotas sino para los volúmenes que nos dé la posibilidad que el día del cruce los lanzadores estén en perfectas condiciones, no tenemos porqué apurarnos”.

Yuen Socarrás: nueve triunfos y cuarto en pcl con 2,85.

El lanzador expone: “Este año, como muchos, hemos hecho una preparación excelente, creo que la parte de Topes de Collantes fue el quid de la mayoría de nosotros, en lo personal me siento físicamente muy bien, empecé un poco falto de ritmo, pero después ya fui caminando los partidos y he ido mejorando en mis lances que han sido con mayor calidad y mayor efecto y además tengo mucha confianza en mí”.

Yamichel Pérez: su victoria dominical y la recuperación

“Hasta yo estaba esperando una salida así, aunque ya en varias salidas vengo lanzando bien en los primeros innings, solo que se están escapando los juegos en un solo lanzamiento, voy llevando bien el análisis del juego y llega el momento que quiero lanzar tan fino y los lances se me están quedando en la zona alta, me están conectando y por eso se me han escapado los partidos. Queda tiempo, físicamente me siento bien, no hay cansancio y creo que puedo mejorar”.