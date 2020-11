60 SNB: Yankiel Mauris resultó el jugador más valioso de la semana en Cuba

Mauris vive su mejor campaña de por vida. Con siete triunfos, un solo revés y dos salvados. (Foto: Osvaldo Gutiérrez/ ACN)

El derecho espirituano Yankiel Mauris mereció el reconocimiento como jugador de la semana (MVP) en la Serie Nacional de Béisbol en su versión sesenta por su desempeño durante los últimos cinco partidos efectuados entre el sábado 31 de octubre y el jueves 5 de noviembre.

El voto popular emitido a través de la página del béisbol cubano www.beisbolcubano.cu. le concedió puntos y así pudo aventajar a los dos nominados Noelvis Entenza, de Matanzas y Yeniet Pérez, de Villa Clara.

El derecho de Taguasco ganó 2 juegos de relevo, uno frente a la Isla de la Juventud y el otro vs Industriales. Sumó seis entradas de labor, dos ponches, un PCL de 0.00 y un whip de 0.67.

La noticia la supo por vía directa desde la página cuando se conectó tras el regreso de los entrenamientos en el estadio Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba donde se encuentra aun como parte del equipo de los jóvenes talentos para el Juego de las Estrellas, partido que se mantiene en suspenso por las constantes lluvias que azotan a esa provincia.

“Este domingo cuando llegué del entrenamiento en el estadio no lo sabía, —me comenta vía telefónica desde la heroica ciudad— abrí la página y vi la noticia, no me lo esperaba pues tenía dos buenos contrincantes, sobre todo Entenza que había dado un cero hit-cero carreras que no se da todos los días, por eso me siento muy contento y agradecido que hayan votado por mí”.

Lo considera “un premio que redondea todo lo que he hecho en la campaña y lo que me trajo hasta este Juego de las Estrellas, que aunque imaginaba que iba a estar dentro de las estrellas, me siento muy emocionado por estar entre los diez mejores lanzadores talentos del país”.

Mauris vive su mejor campaña de por vida. Con siete triunfos, un solo revés y dos salvados, ha sido el principal lanzador de los Gallos en la actual Serie Nacional.

Durante lo que va de contienda ha lanzado en 16 partidos, todos como relevo y suma 34 y 2 tercios de entradas lanzadas, le batean para 236, con un excelente PCL: 1.30, el segundo mejor de la campaña y whip 1.15, con 22 ponches y once boletos.

“Como ya he dicho, todo es fruto de la preparación, me siento muy bien físicamente, incluso en estos días en que he tenido que mantenerme acá, tengo la ventaja de que mi entrenador Ismel Jiménez también fue seleccionado para el Juego de las Estrellas”.

Confirma sentirse cómodo en el rol asignado, pese a que ello le implique entrenar de manera más constante para salir más de una vez por semana.

“Estoy saliendo dos veces por subserie, pero ya estoy adaptado, es como una rutina porque ya lo veo como un entrenamiento, siempre estoy listo, lo demás lo deciden los técnicos del equipo”.