Abogados espirituanos reciben la Toga de Honor

Por su sobresaliente trayectoria cuatro abogados del territorio recibieron el alto estímulo. (Foto: Luis Herrera/ Escambray)

Cuatro abogados de la central provincia de Sancti Spíritus, con resultados destacados en su quehacer, recibieron la Toga de Honor durante la celebración por el aniversario 55 de la constitución de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

José Luis Arzola Fernández, con 12 años como fiscal y 29 como abogado, al hablar en nombre de los letrados reconocidos expresó: “Nuestra aspiración no debe ser obtener la Toga de Honor un día en la vida, sino llevarla con honor toda la vida”.

En otra parte de su intervención sentenció: “Los abogados debemos tener presente que defendemos el derecho de las personas, no el derecho a delinquir ni a violar los derechos ajenos. Defendemos asesinos, pero no el derecho a matar; defendemos ladrones, pero no el derecho a robar. No defendemos el derecho a violar, ni a malversar, ni a estafar. Se trata, simplemente, de ejercer nuestra profesión dentro del marco de la ley, ajustándonos a la verdad, con lealtad a nuestros clientes, a nuestros colegas y con respeto a la justicia.

Junto con Arzola recibieron la Toga de Honor las experimentadas abogadas Ileana Fernández Herrera, del Bufete Colectivo de Cabaiguán, con 29 años en la profesión y destacada civilista; Sonia Martín García, quien acumula 33 años de fructífero desempeño, fundamentalmente en el derecho penal, e Iverty Coello Vivas, directora del Bufete Municipal de Sancti Spíritus, quien durante tres décadas ha alternado la defensa de clientes con cargos de dirección, labor esta última en la que ha sido reconocida como cuadro destacado.

Posteriormente le será entregada en actividad solemne, ese alto reconocimiento al letrado de Yaguajay Jorge Restituto Guevara Rodríguez, uno de los más veteranos abogados en activo en la provincia, con 38 años de desempeño profesional, quien en estos momento se encuentra enfermo.

Además de los mencionados, otra veintena de trabajadores de los siete Bufetes Colectivos de la provincia espirituana fueron estimulados con el Sello 55 Aniversario, entre ellos abogados que atesoran una fructífera labor profesional durante más de 20 años en la organización, estímulo que fue entregado por el miembro del Buró Provincial del Partido Roberto Pérez Jiménez.

