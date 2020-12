Andreu luchará su boleto olímpico

El luchador jatiboniquense ha brillado en escenarios mundiales y ha incursionado con éxito en la Bundesliga alemana.

El espirituano Reineris Andreu ya dio los primeros pasos hacia el sueño de Tokio 2021 al lograr su inserción en el grupo de luchadores que el próximo año asistirán al preolímpico de Sofía, Bulgaria, en busca del boleto.

Lo logró durante la Gala Cubana del deporte Pedro Vals In Memóriam, celebrada en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, el primer roce competitivo de los gladiadores cubanos luego de que los eventos se detuvieran desde marzo pasado por los efectos de la pandemia.

No fue solo la victoria, sino la convicción con que la logró al enfrentar al campeón mundial del 2018 Yowley Bonne, en los 57 kilogramos del estilo libre. Para ganar debió venir de abajo e imponerse cerradamente 3-2 y 4-3.

Desde la capital del país, el doble campeón mundial de la categoría Sub-23 comentó a Escambray: “No puedo decir que lo esperaba, aunque cada persona va con el yo de ganar, lo que sí te puedo decir es que me preparé bien, fue un gran combate, ya había luchado con él en Alemania, en la Bundesliga y sabía más o menos las posibilidades que tenía, de todas maneras hacía rato no peleaba con él y me podía haber ganado por la calidad que tiene y el nivel que ha logrado. Una pelea es de muchas presiones, muchas acciones en fracciones de segundos y, como se puede apreciar en la puntuación, tuve que sacar ambos combates en los instantes finales”.

Acerca del preolímpico de Sofía, pactado para abril, comentó: “Hay que esperar a marzo cuando se hará el clasificatorio en Europa y Asia, ahí descarto a los que ya clasifican y entonces me preparo para los que faltan por hacerlo”.

El saldo responde a la intensa preparación del jatiboniquense de 22 años, quien, como la mayoría de los gladiadores cubanos, no perdió tiempo para entrenar en medio de la pandemia de la COVID-19

Antes de partir a la capital cubana, Reineris rindió un entrenamiento fuerte primero en su casa y luego con los entrenadores del territorio en agosto pasado para luego unirse a la preselección nacional que realizó una base de entrenamiento en el Polideportivo Yayabo.

El espirituano aspira a que el preolímpico le abra el camino a su primera Olimpiada y que en septiembre pueda renovar el contrato para regresar a la Bundesliga alemana, donde ya ha estado por dos temporadas.

Otros yayaberos presentes en la gala no pudieron acceder al preolímpico: Damián Solenzal, en los 67 kilogramos del estilo greco, al caer frente al campeón olímpico de Río de Janeiro 2016 Ismael Borrero, y su hermano Cristian Solenzal, quien perdió 5-0 frente a Alejandro Valdés, en los 65 kilogramos.