Ante la COVID-19: Hagamos lo mejor por nosotros mismos

Las máximas autoridades en Cuba reiteran cada día lo imprescindible de extremar las medidas higiénico-sanitarias, así como de un aislamiento social. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El profe, como le llamábamos en el diplomado del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, donde convergimos colegas de múltiples naciones, me ha sacado las lágrimas con algunas de sus publicaciones en Facebook. Coordinador general de Formación en la Universidad de Guayaquil y presidente del Colegio de Periodistas en esa ciudad, la más poblada de Ecuador, el licenciado Alfredo Llerena Guerrero ha escrito en una desesperación que traspasa distancias y pantallas.

El cuerpo de una mujer de su barrio, fallecida seis días antes, permanecía en el domicilio familiar en la jornada del 3 de abril. “En ese hogar vive una señora de 100 años que llora desconsoladamente viendo el cadáver de su hija que no puede ser sepultada. No sean indolentes, la familia los llama pero ustedes no contestan, y si contestan le dicen que ya van y no van…”, dirigía su acusación a los “señores del 911”, tras ofrecer la dirección exacta.

A esa denuncia agregaba otra al día siguiente: “Un contenedor con 42 cadáveres está en Parque de la Paz, pero no quieren abrirlo. Exigimos se dé a conocer por lo menos los nombres de los cuerpos que allí yacen”. El pueblo de la hermana nación, se ha sabido por diversas vías, hoy se declara huérfana de gobierno. Lenín Moreno, dicen, ejerce su mandato exclusivamente a través de Twitter.

Recortes millonarios en el presupuesto, reducción del personal en la esfera de la salud y falta de recursos mínimos para enfrentar la crisis, incluidos medios de protección para quienes atienden a los enfermos, contrastan con el desembolso de 324 millones de dólares a los acreedores de la deuda externa.

Pero pondré a un lado a Ecuador, que no es por estos días la única punzada del mundo, aunque ha dolido en demasía. Hablaré de mi Cuba, también, aunque de modo diferente, en el centro de múltiples informaciones que se generan a propósito de la pandemia. El virus SARS CoV-2, comento de paso, ha logrado borrar las barreras geográficas y también las de los idiomas. Lo sé porque mi amiga Natasha, desde Rusia, al hablarme emplea términos como “coronavirus” y “cuarentena”, salvando los detalles de la pronunciación.

Acá todos los días nuestro Gobierno se reúne para valorar la situación y decidir nuevas medidas, y los detalles se transmiten por los medios de prensa. Acá, con absoluta puntualidad, se emiten a diario partes sobre nuevos enfermos y fallecimientos, en una conferencia de prensa que, mostrada en vivo, paraliza a la mayor parte del país. Quienes a esa hora no están frente al televisor o bien trabajan o bien se despreocupan, porque aún no entendieron la importancia de estar convenientemente informados.

Hay, lo subrayo, quienes andan despreocupados a estas alturas de la situación, cuando mueren por miles los ciudadanos de las naciones más afectadas y se ha declarado en el archipiélago trasmisión autóctona limitada de la enfermedad. Eso quiere decir que usted puede contraer el virus sin haber tenido contacto directo o indirecto con casos provenientes del exterior, y que puede contagiarse incluso de quien no muestra síntomas del padecimiento.

Lo mismo el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez que el Ministro de Salud Pública reiteran cada día lo imprescindible de extremar las medidas higiénico-sanitarias, así como de un aislamiento social que está costando trabajo conseguir en Cuba y, como parte de ella, en Sancti Spíritus. La alerta, vale decirlo, no disparó aún las alarmas de todos. Las aglomeraciones por cuenta de salidas distantes de ser indispensables podrían costar la vida no solo del indisciplinado, sino también de quienes, aun cumpliendo al pie de la letra, podrían resultar contagiados como consecuencia.

Las alzas experimentadas por estos días en las estadísticas de enfermos de COVID-19 en el país apuntan a la posibilidad de que entremos en una etapa peor: la epidémica, aunque se hace todo para evitarlo. Como ha dicho el propio Ministro de Salud, urge que las personas comprendan el papel que les corresponde en estas circunstancias. En lo personal, me niego a creer que debamos sentarnos despreocupadamente mientras el Estado hace por nosotros lo que por naturaleza nos corresponde hacer.

La máxima dirección del país, asesorada por científicos y autoridades sanitarias, ha reiterado una y otra vez: la población tiene que actuar de forma activa y responsable porque es la única manera de cortar las cadenas de contagio. Ello implica cumplir cada medida que se disponga, sea referente a la restricción de movimientos en algunos consejos populares y barrios, a las cuarentenas que ya se anuncian o al mero uso del nasobuco, que todavía algunos ignoran por más que se insista en su efectividad.

A aprender de las experiencias positivas que en el mundo han ayudado a contener el aumento de casos se nos ha instado. Ahí entra, además de las precauciones más difundidas a través de la Radio y la Televisión, la desinfección de superficies, porque es sabido que el virus cae sobre ellas al ser relativamente pesado y no recorrer grandes distancias. No obstante, hay todavía quienes hablan con el rostro descubierto sobre los alimentos sin tapar, propios o ajenos, como si trajésemos en la frente un cartel identificativo de nuestra condición de sanos.

“El sistema de Salud cubano tiene todos los recursos materiales y humanos para enfrentar este incremento. No hay colapso en nuestros hospitales”, ha asegurado el Titular de la Salud y la aseveración inspira confianza. Que continúe siendo así depende de la colaboración personal de cada residente en la isla, porque se sabe que los recursos no son inagotables y que adquirirlos en el exterior implica sortear un férreo bloqueo incluso en condiciones.

La transparencia que se respira aquí echa por tierra las calumnias de algunos. En tiempos cuando debería importar casi exclusivamente la sobrevida, hay quienes se afanan en desacreditar los esfuerzos de Cuba. Pero nuestra verdad, que anda hoy por lugares donde no se respira ni por asomo la relativa tranquilidad que nos asiste, no puede ser tapada.

En esta especie de regocijo por lo que tenemos no dejan de doler el Ecuador y el profe Llerena, como duelen también naciones poderosas donde ricos y pobres tienen la misma muerte, aunque unos con entierro y otros sin él. Mundo dispar el que nos ha tocado, unido ahora por un mismo enemigo. Hagamos lo mejor por nosotros. Hagámoslo también por él, para que puedan disfrutarlo quienes vienen detrás.