Ante la COVID-19: Los consejos de Camila

Desde esta “cabina”, Camila habla a Radio Sancti Spíritus. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

Camila Nodarse Garachipe nació con la estrella de los predestinados a dejar huellas en el pasaje por la vida; poco importa su estatura de 11 años, quienes la conocen en el edificio 12 Plantas, en Sancti Spíritus, saben de antemano que lleva dentro la semilla de una artista, un sueño que ella misma dibuja en su corto horizonte y para el que ha tanteado sus dotes histriónicas, porque no hay convocatoria pública allí sin la presencia de la carismática niña.

La pausa que impuso la COVID-19 al curso escolar hizo entender a Camila la necesidad del aislamiento social; despabilada como es, casi que tomó las riendas de las medidas de protección en su apartamento, pues su papá, el doctor Pavel Nodarse, cumple misión en Argelia y su mamá, Mariela Garachipe, alterna ahora sus deberes caseros con la licenciatura en Contabilidad en el sector de la Salud. A su abuela le permite mandar en la cocina, pero nada de salir de la casa, ni siquiera asomarse al balcón del sexto piso.

Sin perderse las teleclases, Camila ha procurado llenar las horas de estos largos días y a sus habituales incursiones en los canales Instagram y Youtube, sumó otra actividad nacida en su imaginación.

“La idea se me ocurrió a mí”, revela como sintiéndose ya una avezada comunicadora radial; a partir de ahí, se adueñó de la escena y la entrevista de Escambray casi se volvió un monólogo.

“Estaba en la cocina con mi abuela y oía el programa La casa del ritmo, escuché que se podían hacer llamadas, entonces llamé, hablé con la locutora Jany Sanzo, pedí una canción, di saludos y eso me gustó. Después seguí participando, hasta que un día oigo a las personas que llamaban para decir cómo debía ser la estancia en la casa para protegernos de esta peligrosa enfermedad.

En Instagram y Youtube Camila interactúa con sus seguidores. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

“Entonces, me vino así una cosita a la cabeza y me dije: voy a preparar algo para la Radio, como hago en mi canal de Youtube que subo unos consejos sobre la COVID-19; entonces con todas las informaciones que están danto y lo que he aprendido en estos días escribí en una libretica esos consejos para que los oyentes sepan, por ejemplo, como mantener el nasobuco limpio, tener la alfombra de la casa lista para la higiene de los zapatos…

“Ese día me cogió tarde para participar en el programa —nombrado en el contexto de la pandemia Fuerza Cuba—, pero por Messenger le comuniqué a Jany Sanzo que estaba lista para participar en el siguiente programa”.

Cerca del mediodía del lunes 6 de abril, las ondas radiales llevaron hasta los oyentes, vía teléfono, los consejos de Camila.

“Buenos días a todas las personas que escuchan este programa, hoy les traigo cinco consejos para enfrentar la COVID-19 desde las casas,… escuchen bien…, el primer consejo va dirigido a limpiar las suelas de los zapatos…, el segundo, cómo preparar una alfombra para el frente de la puerta de la casa…., el otro, escuchen bien, es de los más importantes: al llegar de la calle no podemos tocar con las manos nada ni a nadie, ten cerca de la puerta una solución de hipoclorito y así, rápido, te mojas las manos con esa solución y luego lavarnos con agua y jabón…”.

Al otro lado de la línea, se escucha la voz de la locutora, que le recuerda a los oyentes, “Dialogamos con la niña Camila Nodarse, que nos está dando sus consejos para protegernos de la COVID-19 en nuestras casas; te escuchamos Camila…”.

“Si Jany, tengo dos consejos más: para mantener nuestro nasobuco limpio, echarlo en una vasija con agua, hipoclorito o cloro, mójalo por una hora, enjuágalo bien, ponlo a secar y después plánchalo con temperatura alta, así estará listo para usar de nuevo; y el último consejo que les traigo hoy es cómo cuidar a los adultos mayores, evitar que salgan de casa, recordarle que debemos lavarnos las manos con agua y jabón, entre los dedos y hasta la muñeca; además, mantenerlos felices y entretenidos como a los niños….”.

Claro periodista que vendrán más consejos, aseguró Camila como quien esperaba esa pregunta; “ya estoy organizando las ideas, por ejemplo, como limpiar el celular, o mantener la higiene de la casa, como mantenernos informados y así; los estoy pensando bien para transmitirlos por la Radio en estos días porque es muy importante cumplir las medidas y cuidarnos mucho; mire, antes de usted llegar a mi casa, acababa de subir unos mensajes sobre eso en mi canal de Youtube, ya tengo como 20 seguidores”.

En los albores de los 12 años, Camila Nodarse se ha tomado muy en serio sus consejos ante la COVID-19. “Para mí es un placer comunicarle a las personas lo que está sucediendo y todas las graves consecuencias que puede traer a Cuba y al mundo esta enfermedad; me faltaba algo, no es un consejo, pero sí decirle que todas las noches aplaudo a mi papá y a todos los médicos y demás personas que trabajan mucho para curar a los enfermos”. Gracias Camila, esta noche mi aplauso será también para ti.