Biden supera a Trump a nivel nacional, empate en Florida

En los cinco principales estados clave para los comicios, Biden está por encima del jefe de la Casa Blanca. (Foto: PL)

El candidato presidencial demócrata estadounidense a los comicios de noviembre, Joe Biden, supera hoy a nivel nacional por 6,6 puntos a su rival republicano, el presidente Donald Trump, aspirante a la reelección, según sondeos recientes.

De acuerdo con el promedio de encuestas del sitio digital RealClear Politics (RCP), el exvicepresidente cuenta con el 49,6 por ciento de las intenciones de votos, mientras el gobernante alcanza el 43 por ciento.



Según RCP, en los cinco principales estados clave para los comicios, Biden está por encima del jefe de la Casa Blanca y posee como promedio una superioridad de 3,7 puntos porcentuales (48,8 a 45,1); la situación más tensa está en Carolina del Norte, donde el exvicepresidente apenas supera a Trump por 0,7 tantos.



En Florida ambos aspirantes tienen un virtual empate técnico y el demócrata está 1,6 puntos por encima del gobernante (48,7-47,1), siempre de acuerdo con los datos de RCP.



Por otra parte, un sondeo realizado en el Estado del Sol por la consultora Iniciativa de Encuestas de Negocios y Economía de la Florida Atlantic University, indica que el 49 por ciento está a favor de Biden y el 46 por ciento quiere a Trump, una investigación que según sus realizadores tiene un margen de error de más menos 3,8 tantos.



Del total de encuestados, el cinco por ciento se mostró indeciso, y una proporción de cuatro a uno de este último parámetro se inclinan por el mandatario, quien aspira a la reelección en los comicios generales del 3 de noviembre.



Kevin Wagner, profesor de ciencias políticas de Florida Atlantic University (FAU) señaló que con un nivel tan bajo de indecisión, lo crucial no va ser la persuasión sino lograr mayor presencia en las urnas, señaló un artículo publicado en el diario El Nuevo Herald.



Entretanto, un sondeo de la semana pasada de medios locales mostró que Trump tiene 38 puntos de ventaja sobre Biden entre los cubano-estadounidenses de Miami-Dade, aunque expertos consideran esa diferencia demasiado exagerada, pues el margen de intenciones de votos allí tiende a ser más estrecho.



Por otra parte, más de la mitad de los hispanos de Florida, en particular las mujeres, no apoyan la reelección de Trump y dicen que votarán por el candidato demócrata, según una encuesta reciente del grupo Telemundo.



Un despacho de la agencia EFE fechado en Miami ayer señala que las encuestas de la última semana mostraron que si bien el exvicepresidente lleva la delantera en la intención de voto, en realidad él no tiene asegurada la victoria en Florida.



El texto añade que Biden necesita más votos hispanos y de otros grupos para compensar el tradicional apoyo de los blancos del centro y norte a los candidatos republicanos.



De acuerdo con expertos citados por el portal Politico, el diario The New York Times y el sitio digital The Hill en los últimos días, todo esto subraya que los comicios presidenciales de este año posiblemente tengan su batalla crucial final en Florida, como ha sucedido en algunas ocasiones anteriores.