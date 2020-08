Binomio presidencial Biden-Harris presenta credenciales

Al anunciar su elección de Harris, Biden explicó que ella es la mejor preparada para ayudarle a derrotar al presidente Donald Trump. (Foto: PL)

El virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joseph Biden, y su compañera de fórmula, la senadora de California, Kamala Harris, harán este 12 de agosto su primera aparición pública desde la ciudad de Wilmington, en Delaware.

De acuerdo con los reportes, ambos pronunciarán ‘breves palabras’ y participarán en un evento remoto de recaudación de fondos para presentar credenciales.



La elección de Harris terminó la víspera con meses de especulaciones y reveló que Biden decidió apostar por la diversidad y experiencia combinado con su ambición de décadas por ganar la Casa Blanca, señalan aquí medios de presa.



El diario The Hill destacó que el exvicepresidente compite por el puesto más alto del país por tercera vez en 45 años.



Un analista de Bloomberg resumió que Kamala Harris es ahora la corriente principal de los demócratas.



Según algunos observadores, los seguidores de Harris maniobraron fuerte para verla en el boleto con Biden, pues la imaginan en 2024 compitiendo por la fuerza azul.



Para el leal y experimentado número dos del primer presidente negro de la nación (Barack Obama) –advierten- esta es una nueva ocasión de cumplir con el momento político porque él no es el futuro del Partido Demócrata.



Harris, de 55 años, quien fue fiscal general de California antes de su elección al Senado en 2016, es la tercera mujer en la historia de Estados Unidos en ser seleccionada como posible vicepresidencia en la candidatura presidencial de un partido mayoritario, pero será la primera afroamericana en ocupar un puesto en la boleta electoral.



Miembro de la nueva generación del establishment del Partido Demócrata, la senadora es vista como ‘una gran motivadora para este boleto’, enfatizó el representante James Clyburn de Carolina del Sur.



Al anunciar su elección de Harris, Biden explicó que ella es la mejor preparada para ayudarle a derrotar al presidente Donald Trump y a dirigir a una nación impactada por la pandemia de la Covid-19, la recesión económica y que tiene las heridas abiertas del racismo.



‘Estos no son tiempos normales (…) Nos enfrentamos a la peor pandemia en 100 años. La peor crisis económica desde la Gran Depresión. El más poderoso llamado a la justicia racial en una generación’, expresó Biden en un correo electrónico a sus seguidores. Biden aceptará desde Delaware la nominación de su partido en la Convención Nacional Demócrata que comienza el lunes en formato reducido en Milwaukee –donde participará Harris-, porque la mayor parte del evento transcurrirá online debido a la pandemia de la Covid-19.



Una encuesta nacional de la Universidad de Monmouth, publicada ayer, ratificó la ventaja de dos dígitos de Biden (51 por ciento) sobre Trump (41), aunque el republicano, pese a los números en contra, podría ganar la reelección.