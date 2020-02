Bloomberg ajusta campaña en EE.UU. para retar a Trump

El exalcalde de la ciudad de Nueva York también publicó un anuncio instando a un retorno al liderazgo “tranquilo” en Washington.

El aspirante a la presidencia demócrata Michael Bloomberg ajusta su campaña para obtener la nominación partidista e impedir que Donald Trump permanezca en la Casa Blanca.

En ese sentido, el multimillonario, fundador y dueño mayoritario de Bloomberg, LP, la empresa matriz de Bloomberg News, anunció hoy que abrirá una oficina de campaña en New Hampshire con vistas a las elecciones generales de 2020, según voceros de su organización.

El diario The Wall Street Journal informó este miércoles que el exalcalde de la ciudad de Nueva York también publicó un anuncio en el sitio web de uno de los periódicos más grandes del estado, el New Hampshire Union Leader, instando a un retorno al liderazgo “tranquilo” en Washington.

La apertura de la nueva oficina en Concord, New Hampshire ocurre un día después del primer concurso de primarias del estado.

Bloomberg, que entró tarde en la carrera demócrata del 2020, se centra en los estados del Súper Martes y no apareció en la boleta de New Hampshire, aunque ganó el apoyo en la pequeña Dixville Notch, el primer pueblo en votar.

Cifras recientes divulgadas por el diario The Hill indican que la maquinaria del político tiene ahora un total de 150 oficinas estatales en todo el país, y unos dos mil 400 empleados remunerados, más que todos sus oponentes, y ahora tiene el 14 por ciento en el promedio nacional de las encuestas de RealClearPolitics, para el tercer lugar.

En su avance puede influir la caída que registra el exvicepresidente Joseph Biden para quien, según análisis, está llegando el fin de su empeño por sus pobres resultados en las primeras votaciones, luego de ocupar el cuarto lugar en Iowa y el quinto en New Hampshire.

Los partidarios de Biden insisten en que Carolina del Sur, que vota el 29 de febrero, puede ser su cortafuegos, debido a su fuerte apoyo tradicional de los votantes negros aunque hay señales que ese respaldo disminuye y si eso sucede el juego concluyó par a él.

Eso puede ser un espaldarazo para el exalcalde neoyorquino, a lo que hay que sumar el temor de sectores conservadores demócratas e independientes de que el senador Bernie Sanders sea la opción que pueda vencer a Trump.

Un reciente sondeo indica que entre los posibles contrarios de Trump sería Bloomberg quien lo vencería con más diferencia, nueve puntos.

A favor de su candidatura se suman algunos apoyos recibidos.

Recientemente Kirk Douglas, un ícono del cine estadounidense envió un mensaje de apoyo al empresario unos días antes de fallecer a los 103 años.

La estrella de “Espartaco” y ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad dijo a su hijo el también actor Michael Douglas: “Mike [Bloomberg] puede hacerlo”.

Al respecto, el hijo de Douglas apuntó que el exalcalde hizo más como ciudadano privado y como alcalde que la mayoría de los congresistas o senadores [o] funcionarios electos. Este es un gran, gran tipo”, continuó el actor de “Wall Street”.

“Este es un raro, raro momento. No me he sentido así desde John Kennedy”, apuntó Douglas Jr., de 75 años, quien calificó al multimillonario como “uno de los más grandes candidatos en la historia de nuestras elecciones.

Una reciente publicación, en el diario The New York Times señala que en su empeño Bloomberg se rodea de gente excelente, toma decisiones meditadas, mide los resultados, cambia de opinión cuando es necesario, tiene un núcleo ético y no deja que la ideología se interponga en el camino del pragmatismo.