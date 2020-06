Bolton: Trump no es apto para el cargo, no tiene competencia para llevar a cabo el trabajo

Martha Raddatz, corresponsal en jefe de asuntos globales de ABC tuvo la primera entrevista exclusiva con John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, sobre su nuevo libro, “La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca”, que será emitida el 21 de junio de 2020 a las 9 p.m. ET en ABC (ABC Noticias).

El presidente Donald Trump no es “apto para el cargo” y no tiene “la competencia para llevar a cabo el trabajo”, dijo su ex asesor de seguridad nacional John Bolton a ABC News en una entrevista exclusiva.

En un nuevo libro explosivo sobre sus 17 meses en la Casa Blanca, Bolton caracteriza a Trump como “increíblemente desinformado”, ignorante de los hechos básicos y fácilmente manipulado por adversarios extranjeros .

Pero su evaluación de que Trump no está “en forma” para ser presidente es una de las acusaciones más impresionantes de un presidente en ejercicio por uno de sus principales asesores en la historia de Estados Unidos.

“Realmente no hay ningún principio rector que haya podido discernir aparte de lo que es bueno para la reelección de Donald Trump”, dijo Bolton a la corresponsal en jefe de asuntos globales de ABC News, Martha Raddatz.

“Estaba tan concentrado en la reelección que las consideraciones a largo plazo quedaron en el camino”, agregó.

Bolton fue el asesor de seguridad nacional más antiguo de Trump , acompañando al presidente a sus dos cumbres con Kim Jong Un de Corea del Norte, su reunión con Vladimir Putin de Rusia y varias reuniones clave con Xi Jinping de China, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y otros líderes mundiales en las actividades secundarias de grandes eventos, como el G-20.

Partió de la Casa Blanca el 10 de septiembre, diciendo que presentó su carta de renuncia después de meses de desacuerdo con el presidente, quien respondió que despidió a Bolton primero.

Bolton argumenta que Trump estaba más centrado en esas fotografías que avanzar los objetivos de seguridad nacional o política exterior de Estados Unidos, escribiendo en su libro, “La habitación donde sucedió”, que está “en apuros para identificar cualquier decisión importante de Trump durante mi mandato que no fue impulsado por los cálculos de reelección “.

Trump rechazó las críticas de Bolton y defendió sus decisiones de política exterior el miércoles por la noche, diciéndole al Wall Street Journal : “Es un mentiroso” y “Todos en la Casa Blanca odiaban a John”.

Partidario de mano dura contra Corea del Norte que abogó por un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares del país, Bolton estaba particularmente horrorizado por el acercamiento diplomático de Trump a Kim, y escribió: “Estaba enfermo de corazón por el celo de Trump de reunirse con Kim Jong Un”.

Cuando se le preguntó sobre las tres reuniones de Trump con Kim en particular, Bolton dijo a ABC News: “Hubo un énfasis considerable en la oportunidad para tomar fotos y la reacción de la prensa y poco o ningún enfoque en lo que hicieron esas reuniones para la posición negociadora de los Estados Unidos”.

Trump ha promocionado continuamente su fuerte relación con Kim a pesar de cualquier progreso en el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte y las renovadas tensiones militares entre el aliado de América del Norte y Corea del Sur.

Bolton critica lo que él ve como la confusión de Trump de las relaciones personales con buenas relaciones exteriores en su libro, que se publicará el 23 de junio, pero ABC News obtuvo una copia avanzada de la misma.

“Corea del Norte tenía lo que quería de Estados Unidos y Trump tenía lo que quería personalmente. Esto mostró la asimetría de la visión de Trump de los asuntos exteriores. No podía distinguir la diferencia entre sus intereses personales y los intereses del país”, escribió Bolton.

Esa visión ha puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Bolton.

Algunas de las “revelaciones” del libro de Bolton

Extractos del libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton sobre su tiempo en la administración Trump muestran una visión condenatoria del presidente como un hombre “increíblemente desinformado” que fue superado por el trabajo para el que fue elegido, según tres periódicos que obtuvieron copias anticipadas del libro.

La Casa Blanca ha tratado de bloquear la publicación de “La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca”, presentando una demanda contra Bolton esta semana. Al hacerlo, sin embargo, la administración Trump ha ayudado a elevar el perfil de la memoria, enviándola a la cima de las listas de bestsellers en todo el país incluso antes de que se publique el 23 de junio. Extractos publicados el martes por el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington contienen detalles de este pase de cuentas entre gendarmes del imperio:

Trump le pidió ayuda a China con su reelección

En un extracto publicado en el Wall Street Journal, Bolton, que renunció a la administración en septiembre, escribió lo siguiente: “Trump dijo con aprobación que había una gran hostilidad hacia China entre los demócratas. Luego, Trump, asombrosamente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicando al [Presidente] Xi [Jinping] para asegurarse de que ganara. Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y aumentó las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral. Imprimiría las palabras exactas de Trump, pero el proceso de revisión previa a la publicación del gobierno ha decidido lo contrario ”.

Trump habló de ejecutar periodistas estadounidenses que no revelaron fuentes de historias

Según extractos proporcionados al Washington Post, Bolton detalló una reunión con el presidente en julio de 2019 durante la cual Trump se quejó amargamente por la cobertura de los medios que había recibido. Específicamente, Trump criticó a los periodistas que se negaron a revelar las fuentes de sus historias, dijo Bolton. “Estas personas deberían ser ejecutadas”, dijo Trump en la reunión, según Bolton. “Son unos cabrones”.

Pompeo y otros empleados de Trump se burlaron del presidente a sus espaldas

Un extracto publicado por el New York Times relata un incidente que ocurrió en la reunión de Trump en 2018 con el líder norcoreano Kim Jong Un. El secretario de Estado Mike Pompeo le envió a Bolton una nota sobre Trump que decía: “Está tan lleno de mierda”.

Poco después de comenzar en su puesto, el entonces jefe de gabinete John Kelly le dijo a Bolton: “No te puedes imaginar lo desesperado que estoy por salir de aquí”. Kelly, según el recuento de Bolton, agregó: “Este es un mal lugar para trabajar, como descubrirán”.

Los demócratas arruinaron la acusación de Trump al enfocarse en Ucrania

En los extractos publicados por el Times, Bolton fue muy crítico con los demócratas en el Congreso por limitar sus procedimientos de juicio político sobre el quid pro quo de Trump con los líderes ucranianos para ayudar a asegurar su reelección. En cambio, escribió Bolton, deberían haber ampliado su investigación a una serie de fechorías por parte del presidente.

“Un presidente no puede abusar de los poderes legítimos del gobierno nacional definiendo su propio interés personal como sinónimo del interés nacional, o inventando pretextos para enmascarar la búsqueda del interés personal bajo el disfraz del interés nacional”, escribió Bolton. “Si la Cámara no se hubiera centrado únicamente en los aspectos de Ucrania de la confusión de Trump sobre sus intereses personales”, agregó, “podría haber habido una mayor oportunidad de persuadir a otros de que se habían perpetrado ‘crímenes y delitos menores'”.

Guaidó “el niño”

De acuerdo a Bolton, Trump quiso retirar su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó solo 30 horas después de reconocerle en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de “niño” frente al “duro” del mandatario, Nicolás Maduro.

El Post, que accedió al libro, explica que “aunque Trump aprobó una propuesta de Bolton para declarar públicamente que EE.UU. reconocía a Guaidó en lugar de Maduro, en 30 horas Trump ya estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil, un ‘niño’ en comparación con el ‘duro’ de Maduro y consideró cambiar de rumbo”.

La administración Trump, sin embargo, mantiene sus planes agresivos contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo, Bolton atribuye a Trump una serie de afirmaciones escandalosas como, por ejemplo, que habría dicho que invadir Venezuela sería “cool” (genial) y que el país sudamericano es “en realidad, parte de Estados Unidos”.

¿Es Finlandia una parte de Rusia?

Por otro lado, el libro muestra la frustración de Bolton con el mandatario, al que retrata como alguien ignorante en política exterior.

The New York Times explica que “Trump parecía que no sabía, por ejemplo, que Reino Unido es un poder nuclear y preguntó si Finlandia era parte de Rusia”.

Bolton escribe que durant una reunión en 2018 con la entonces «premier británica», Theresa May, un funcionario británico se refirió al Reino Unido como una «rpotencia nuclear», afirmación que dejó sorprendido a Trump que preguntó a continuación: «Oh, ¿sois una potencia nuclear?». La pregunta, según el ex asesor de seguridad nacional, «no fue una broma».

(Tomado de ABCnews.go.com / Versiòn traducida al español de Cubadebate)