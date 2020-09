Brasil acoge debate sobre nuevos caminos de izquierda latinoamericana

En medio de la feroz ofensiva de la derecha en América Latina aparecieron y se abren paso frescos rostros de la izquierda en la región. ( foto: PL)

Arropados en fórmulas de cambios y renovadoras estrategias socioeconómicas y políticas en América Latina, líderes jóvenes debatirán hoy sobre nuevos caminos de la izquierda, a propuesta del Programa de Integración Latinoamericana (Prolam) de la Universidad de Sao Paulo.

Según la convocatoria del Prolam, en el intercambio virtual participarán nuevos rostros presidenciables en sus respectivos países como Gustavo Petro, de Colombia, Andrés Arauz (Ecuador), Daniel Jaude (Chile) y la senadora boliviana Adriana Salvatierra.



‘Lo primero es que estas nuevas izquierdas tienen mucho en común, pero se diferencian bastante por el contexto propio de cada país’, declaró en exclusiva a Prensa Latina el mediador del evento, el investigador chileno Franco Alejandro López, máster en estudios de Latinoamérica de la Universidad de Sao Paulo.



Explicó que en el caso particular de Colombia ‘existe una violencia de Estado hace décadas, en ocasiones actuante y en otras omisa, pero el gobierno, representado por un conglomerado dividido entre liberales y conservadores, en esencia bastante semejantes, perpetró más desapariciones forzadas que todas las dictaduras latinoamericanas juntas’.



Al punto, insistió, que cometió un genocidio contra un grupo político llamado Unión Patriótica que renace ahora justamente de la mano de Petro.



Por otro lado, detalló López, en Bolivia y Ecuador se usa el lawfare (guerra jurídica) como herramienta política para perseguir y anular cualquier forma de oposición política.



‘Esto se evidencia en la expulsión del expresidente Evo Morales de Bolivia y en la insistencia en anular la candidatura del también exmandatario ecuatoriano Rafael Correa’, alertó.



Asimismo, en Chile existe tal vez un proceso particular que me atrevo, tal como afirma Jadue, de llamar revolucionario.



‘Grupos primero sociales, totalmente ciudadanos, se organizan y deciden que el modelo neoliberal impuesto en dictadura es insustentable y que debe ser eliminado’, apuntó a Prensa Latina el investigador.



Detalló que entonces aparece la figura de un alcalde popular aclamado por la población como una referencia y es el nombre que lidera la carrera presidencial.



Aclaró que ‘Daniel es comunista, un partido perseguido y que intentó ser exterminado en dictadura, pero hoy sus propuestas son exaltadas por la propia población chilena. No existe una alianza atrás de él, es una proclamación popular de su nombre como el indicado para mudar el país’.



Para López, ‘tal vez sean justamente todas esas características, con un eje de combate contra un modelo económico neoliberal que genera pobreza y desigualdad, lo que tengan en común estas nuevas izquierdas’.



En medio de la feroz ofensiva de la derecha en América Latina aparecieron y se abren paso frescos rostros de la izquierda en la región, con grandes posibilidades electorales, asegura finalmente la invitación del Proclam.