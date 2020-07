Cadena española Meliá Hotels destaca a Cuba como un destino seguro

La cadena ya opera para el mercado nacional dos hoteles en el polo turístico de Varadero y uno en la provincia de Holguín. (Foto: PL)

La cadena española Meliá Hotels destacó este 9 de julio a Cuba como un destino seguro durante la etapa de recuperación post Covid-19, gracias a los aciertos de las autoridades locales en el control de la situación epidemiológica.

‘Uno de los grandes aciertos de la situación epidemiológica en el país radica precisamente en las etapas de recuperación, o sea, aquí se entendió con mucho acierto que había que proteger en primer lugar la salud de todos los cubanos’, expresó en declaraciones a Prensa Latina el representante de la empresa en la isla, Francisco Camps.



El directivo refirió que en términos de turismo se establecieron fórmulas claras para las distintas fases de recuperación en la mayor de las Antillas, con lo cual se pretende evitar cualquier tipo de rebrote del nuevo coronavirus.



Camps señaló que la apertura de los hoteles se producirá en la medida que aumente la demanda en el sector, si bien ya la cadena está lista para operar sus instalaciones en cayo Coco y cayo Santa María, donde podrían entrar operaciones de vuelos internacionales.



En ese sentido, subrayó que Cuba presenta una situación epidemiológica favorable y controlada respecto a otros países.



Hoy sabemos que la Unión Europea permite a sus ciudadanos viajar a un subconjunto de 15 naciones fuera de las fronteras del bloque, en el cual desafortunadamente no está incluida Cuba, apostilló.



No obstante, manifestó que Canadá podría ser otro mercado emisor importante una vez se permita a sus ciudadanos viajar. En la medida que Cuba le pueda demostrar al mundo que tiene una situación muy bien manejada no solo de la pandemia, sino que además no presenta rebrotes, se podrán garantizar operaciones hoteleras en un estado de seguridad para los huéspedes.



Camps también afirmó que en esta etapa de desconfinamiento progresivo, la cadena ya opera para el mercado nacional dos hoteles en el polo turístico de Varadero y uno en la provincia de Holguín.



Este próximo fin de semana tendremos en torno a mil 200 cubanos o residentes que se alojarán en estos hoteles y podrán constatar todas las medidas de seguridad y protección implementadas para que puedan disfrutar en un ambiente sano y seguro de sus vacaciones, abundó.



Asimismo, reiteró que ya hay zonas en el país preparadas para recibir al turismo internacional en la medida que las operaciones aéreas se restablezcan y se reconozca a Cuba como uno de los países o destinos turísticos más seguros.



Por otra parte, Camps explicó que durante el parón por la pandemia, la cadena acometió una serie de inversiones para el mejoramiento de sus instalaciones, a fin de ofrecer a sus clientes una mejor experiencia en un ambiente de seguridad sanitaria.



Respecto al hotel que se construye en Trinidad, en el centro del país, adelantó que el mismo- con más de 400 habitaciones- tiene prevista su apertura para el segundo trimestre de 2021, lo cual refleja el firme compromiso de Meliá Hotels International con las metas de expansión planteadas en Cuba.