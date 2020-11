Califica Twitter de engañosos mensajes de Trump

El aviso de Twitter ocurre después de que Trump y muchos de sus partidarios lanzaron diatribas por esa vía esta semana.

La red social Twitter marcó al menos una docena de mensajes del presidente estadounidense, Donald Trump, desde el día de las elecciones, y advirtió este viernes que pueden contener información ‘engañosa’ sobre los comicios.

‘Se disputa parte o todo el contenido compartido en este tuit’, señala el aviso de esa plataforma comunicacional.

Esto ocurre después de que Trump y muchos de sus partidarios lanzaron diatribas por esa vía esta semana, mientras se siguen contando votos en Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte, y las primeras cifras ventajosas del presidente disminuyen o desaparecen.

El gobernante y sus asesores promueven afirmaciones de que esos territorios participan en un supuesto fraude electoral, al contar ilegalmente las papeletas emitidas después del día de las elecciones y negando el acceso a los observadores electorales que deben monitorear los procedimientos.

Varios tuits marcados incluían videos de la conferencia de prensa de Trump en la Casa Blanca el jueves, donde afirma, sin presentar ninguna prueba, que los demócratas intentan robarle las elecciones.

En otros, se declaró ganador, a pesar de que todavía se contaban los votos en al menos tres estados, y en uno, dijo: ‘áDetengan el fraude!’

Trump, que tiene 88,4 millones de seguidores en Twitter, criticó a esa red social por marcar sus publicaciones y dijo que la plataforma dirigida por el director ejecutivo Jack Dorsey estaba fuera de control.

Según estimaciones de la cadena CNN, The New York Times y The Washington Post, Biden acumulaba hasta el viernes por la tarde 253 votos electorales y Trump 213, aunque otras fuentes aseguran que el exvicepresidente acapara 264 y el mandatario 214, de un total de 270 necesarios para alcanzar la jefatura de la Casa Blanca.