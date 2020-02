Campesinos espirituanos abogan por mayor empleo de la ciencia (+fotos)

Deivy Pérez Martín, destacó las potencialidades de los campesinos para elevar los aportes de comida. (Foto: José Luis Camellón Álvarez/ Escambray)

La asamblea de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el municipio de Sancti Spíritus interiorizó también en el funcionamiento orgánico e identificó problemas que limitan la producción de alimentos

Acudir más al empleo de la ciencia y los resultados científicos ya probados como una alternativa imprescindible para encarar la variabilidad climática que se interpone en la agricultura devino una idea reiterada en el debate de la Asamblea de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en el municipio de Sancti Spíritus.

El ganadero que no acuda al acuartonamiento, que no realice el extensionismo para fomentar los mejores pastos y asegure la comida a los animales, no puede enfrentar el cambio climático, expresó el campesino Karel Fragoso Sánchez, integrante de la Cooperativa Elio Trincado, enclavada en las áreas de la Empresa Pecuaria Managuaco.

“La mejor importación que puede hacer la ganadería es explotar más el cuartón, ahí están nuestras reservas para garantizar la comida al rebaño y si no sembramos plantas proteicas y no aplicamos los adelantos de la ciencia será imposible cumplir los compromisos productivos y avanzar”, aseguró el destacado ganadero espirituano.

Los participantes subrayaron la necesidad de incrementar la incorporación de las mujeres y los jóvenes a las filas de la Anap. (Foto: José Luis Camellón Álvarez/ Escambray)

La Asamblea campesina da continuidad, ahora a nivel municipal, al proceso del XII Congreso de la Organización en la provincia de Sancti Spíritus, de ahí los diversos tópicos abordados en un crítico debate alrededor del funcionamiento interno de la organización y las problemáticas que se manifiestan en la producción y la comercialización.

Fortalecer el trabajo interno de la cooperativa y ampliar su vínculo con la comunidad, identificar las vertientes de desarrollo entrelazadas con los programas de desarrollo local, buscar mayor agilidad en la compra del ganado excedente y lograr mayor acercamiento de la empresa a la base productiva, figuraron entre los asuntos abordados en las intervenciones.

Asimismo, se abogó por organizar más la producción y controlar mejor la comercialización y los destinos de la comida, escalones donde el trabajo de las cooperativas resulta esencial.

El Campesino Karel Fragoso expuso las experiencias en la ganadería a partir del mayor uso de la Ciencia. (Foto: José Luis Camellón Álvarez/ Escambray)

Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, destacó las potencialidades productivas del municipio cabecera y subrayó que “si queremos afianzar el autoabastecimiento territorial, hay que ponerle nombre y apellido a la siembra, la producción y la comercialización, porque es verdad que hay carencias y limitaciones de recursos, pero tenemos que explotar todas las reservas y alternativas posibles para incrementar la producción de alimentos.

“Es inadmisible —subrayó Pérez Martín— que haya productores o asociados a cooperativas dueños de tierra, que no aportaron comida el pasado año y en la contratación del 2020 no han declarado ninguna entrega de alimentos, hay que pedirle a cada campesino que la Revolución le dio tierra para hacerla producir para el pueblo”.